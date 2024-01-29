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Umay Şaman Yantra ve Aşkın Kristali Aura Kuvars

etiket Umay Şaman Yantra ve Aşkın Kristali Aura Kuvars

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 10:46

Romantik ilişkileri aşk hayatımızı cinsellikle ilgili yaşadığımız eril ve dişil problemleri şifalandıran şaman sayı ve sembollerinin gücünü Umay'ın enerjisi ile aşk hayatlarımızda kaybettiğimiz heyecanı iletişim problemlerini duygusal anlamda yaşadığınız gel gitlerimizi şifalandırsın ve aşkın bütününde sevdiğimiz kalple birleştirsin bizleri. Aldım kabul ettim evet evet evet yazalım yorumlara.

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Aura kuvars aşkın kristali

Aura kuvars aşkın kristali

Haftanın kristali Aura kuvars aşkın enerjisini yaşamlarımıza taşır. Doğum haritalarımızı Venüs’ün ve Mars'ın enerjisini dengeler ve güçlendirir. İlişkilerimizde yaşadığımız pek çok problemi şifalandıran Aura kuvars kristalinin tüm güçlü etkileri aşk hayatlarınızı şifalandırsın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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