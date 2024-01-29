Umay Şaman Yantra ve Aşkın Kristali Aura Kuvars
Umay Şaman Yantra ve Aşkın Kristali Aura Kuvars
Romantik ilişkileri aşk hayatımızı cinsellikle ilgili yaşadığımız eril ve dişil problemleri şifalandıran şaman sayı ve sembollerinin gücünü Umay'ın enerjisi ile aşk hayatlarımızda kaybettiğimiz heyecanı iletişim problemlerini duygusal anlamda yaşadığınız gel gitlerimizi şifalandırsın ve aşkın bütününde sevdiğimiz kalple birleştirsin bizleri. Aldım kabul ettim evet evet evet yazalım yorumlara.
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Aura kuvars aşkın kristali
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