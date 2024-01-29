Umay Şaman Yantra ve Aşkın Kristali Aura Kuvars

Haftanın kristali Aura kuvars aşkın enerjisini yaşamlarımıza taşır. Doğum haritalarımızı Venüs’ün ve Mars'ın enerjisini dengeler ve güçlendirir. İlişkilerimizde yaşadığımız pek çok problemi şifalandıran Aura kuvars kristalinin tüm güçlü etkileri aşk hayatlarınızı şifalandırsın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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