Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Uğur Dündar'ın Tarihi Referans OIarak Twitter Fenomenini Vermesi Kafaları Karıştırdı

Uğur Dündar'ın Tarihi Referans OIarak Twitter Fenomenini Vermesi Kafaları Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.07.2024 - 14:47

UEFA'nın Merih Demiral'a yaptığı bozkurt selamı nedeniyle soruşturma açmasının ardından pek çok ünlü isim bu karara tepki gösterdi. Tepki verenlerin başında da Uğur Dündar geliyordu. Dündar'ın bir takipçisiyle girdiği diyaloğa gelen tepkiler ise viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Merih Demiral'ın siyasi sembol gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturulmaya alınmasının ardından bu karara itirazlar geldi.

Merih Demiral'ın siyasi sembol gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturulmaya alınmasının ardından bu karara itirazlar geldi.

Uğur Dündar da kurt sembolünü Atatürk'ün de kullandığını, ırkçılıkla bir tutulmayacağını sözlerine ekledi.

Uğur Dündar da kurt sembolünü Atatürk'ün de kullandığını, ırkçılıkla bir tutulmayacağını sözlerine ekledi.
twitter.com

Bir takipçisinden bu konu hakkında itiraz geldi ve Dündar "Atatürk uzmanı" olarak Twitter fenomeni consinov'u işaret etti.

Bir takipçisinden bu konu hakkında itiraz geldi ve Dündar "Atatürk uzmanı" olarak Twitter fenomeni consinov'u işaret etti.

Tepkiler gecikmedi...

Tepkiler gecikmedi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın