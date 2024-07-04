Uğur Dündar'ın Tarihi Referans OIarak Twitter Fenomenini Vermesi Kafaları Karıştırdı

UEFA'nın Merih Demiral'a yaptığı bozkurt selamı nedeniyle soruşturma açmasının ardından pek çok ünlü isim bu karara tepki gösterdi. Tepki verenlerin başında da Uğur Dündar geliyordu. Dündar'ın bir takipçisiyle girdiği diyaloğa gelen tepkiler ise viral oldu.