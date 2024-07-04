Uğur Dündar'ın Tarihi Referans OIarak Twitter Fenomenini Vermesi Kafaları Karıştırdı
Uğur Dündar'ın Tarihi Referans OIarak Twitter Fenomenini Vermesi Kafaları Karıştırdı
UEFA'nın Merih Demiral'a yaptığı bozkurt selamı nedeniyle soruşturma açmasının ardından pek çok ünlü isim bu karara tepki gösterdi. Tepki verenlerin başında da Uğur Dündar geliyordu. Dündar'ın bir takipçisiyle girdiği diyaloğa gelen tepkiler ise viral oldu.
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Merih Demiral'ın siyasi sembol gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturulmaya alınmasının ardından bu karara itirazlar geldi.
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Uğur Dündar da kurt sembolünü Atatürk'ün de kullandığını, ırkçılıkla bir tutulmayacağını sözlerine ekledi.
Bir takipçisinden bu konu hakkında itiraz geldi ve Dündar "Atatürk uzmanı" olarak Twitter fenomeni consinov'u işaret etti.
Tepkiler gecikmedi...
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