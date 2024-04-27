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Üç Çocuk Annesi 47 Yaşındaki Kadın, Genç Görüntüsünün Sırrını Takipçileriyle Paylaştı!

Üç Çocuk Annesi 47 Yaşındaki Kadın, Genç Görüntüsünün Sırrını Takipçileriyle Paylaştı!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 16:01

47 yaşında üç çocuk annesi Alice Hatcher, 20'li yaşlarındaki görüntüsünün sırlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Estetisyen kadın, paylaştığı videoda, fit bir vücuda sahip olmak için 'shuffle dansı' dansı yaptığını söyledi. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/274...
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47 yaşında üç çocuk annesi Alice Hatcher, 20'li yaşlarındaki görüntüsünün sırrını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

47 yaşında üç çocuk annesi Alice Hatcher, 20'li yaşlarındaki görüntüsünün sırrını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Estetisyen kadın, paylaştığı videoda, fit bir vücuda sahip olmak için 'shuffle dansı' yaptığını söyledi.

Estetisyen kadın, paylaştığı videoda, fit bir vücuda sahip olmak için 'shuffle dansı' yaptığını söyledi.

1980'lerde ortaya çıkan Shuffle dansı, House, Techno gibi dansların birleşimden oluşuyor.

1980'lerde ortaya çıkan Shuffle dansı, House, Techno gibi dansların birleşimden oluşuyor.

Alice, bu dansa 42 yaşındayken psikolojik sağlığı için başladığını ve şimdi 'bağımlı' olduğunu söylüyor.

Alice, bu dansa 42 yaşındayken psikolojik sağlığı için başladığını ve şimdi 'bağımlı' olduğunu söylüyor.

"Egzersiz yaparken salgıladığım endorfin beni harika hissettiriyor."

"Egzersiz yaparken salgıladığım endorfin beni harika hissettiriyor."
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Paylaştığı video bir milyon izlenen Alice'e birçok kullanıcıdan olumlu yorumlar geldi.

Paylaştığı video bir milyon izlenen Alice'e birçok kullanıcıdan olumlu yorumlar geldi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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