Üç Çocuk Annesi 47 Yaşındaki Kadın, Genç Görüntüsünün Sırrını Takipçileriyle Paylaştı!
Üç Çocuk Annesi 47 Yaşındaki Kadın, Genç Görüntüsünün Sırrını Takipçileriyle Paylaştı!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/274...
47 yaşında üç çocuk annesi Alice Hatcher, 20'li yaşlarındaki görüntüsünün sırlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Estetisyen kadın, paylaştığı videoda, fit bir vücuda sahip olmak için 'shuffle dansı' dansı yaptığını söyledi. Detaylar için buyurun...👇
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47 yaşında üç çocuk annesi Alice Hatcher, 20'li yaşlarındaki görüntüsünün sırrını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Estetisyen kadın, paylaştığı videoda, fit bir vücuda sahip olmak için 'shuffle dansı' yaptığını söyledi.
1980'lerde ortaya çıkan Shuffle dansı, House, Techno gibi dansların birleşimden oluşuyor.
Alice, bu dansa 42 yaşındayken psikolojik sağlığı için başladığını ve şimdi 'bağımlı' olduğunu söylüyor.
"Egzersiz yaparken salgıladığım endorfin beni harika hissettiriyor."
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Paylaştığı video bir milyon izlenen Alice'e birçok kullanıcıdan olumlu yorumlar geldi.
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