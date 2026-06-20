TYT'den Çıkan Adaylar Soluğu X'te Aldı: Sorulara Gelen Yorumlar Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk yorumlarını X’te paylaşmaya başladı. Paragraf sorularından sınav heyecanına kadar birçok konuda yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TYT sonrası X’te yorumlar peş peşe geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın