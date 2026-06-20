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TYT'den Çıkan Adaylar Soluğu X'te Aldı: Sorulara Gelen Yorumlar Gündem Oldu

TYT'den Çıkan Adaylar Soluğu X'te Aldı: Sorulara Gelen Yorumlar Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 16:17
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2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk yorumlarını X’te paylaşmaya başladı. Paragraf sorularından sınav heyecanına kadar birçok konuda yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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TYT sonrası X’te yorumlar peş peşe geldi

TYT sonrası X’te yorumlar peş peşe geldi

2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin tamamlanmasının ardından sınavdan çıkan adaylar, yaşadıkları heyecanı ve sorularla ilgili ilk izlenimlerini X’te paylaşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav sonrası yorumlar kısa sürede gündem olurken, bazı öğrenciler uzun paragraf sorularından dert yandı, bazıları ise akıllarına takılan sorularla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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