TYT'den Çıkan Adaylar Soluğu X'te Aldı: Sorulara Gelen Yorumlar Gündem Oldu

2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin tamamlanmasının ardından sınavdan çıkan adaylar, yaşadıkları heyecanı ve sorularla ilgili ilk izlenimlerini X’te paylaşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav sonrası yorumlar kısa sürede gündem olurken, bazı öğrenciler uzun paragraf sorularından dert yandı, bazıları ise akıllarına takılan sorularla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.