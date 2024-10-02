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Twitch'in En Çok Aboneye Sahip Yayıncısı Artık Bir "Anime Kızı"

Twitch'in En Çok Aboneye Sahip Yayıncısı Artık Bir "Anime Kızı"

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 17:31

Ironmouse adlı Vtuber en çok aboneye sahip Twitch yayıncısı olarak ünlü yayıncı Kai Cenat'ı da geride bırakarak tahtın yeni sahibi oldu.

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Twitch'in yeni kralı artık bir anime kızı! Ironmouse adlı Vtuber pek çok ünlü ismi abone sayısında geride bırakmayı başardı.

Twitch'in yeni kralı artık bir anime kızı! Ironmouse adlı Vtuber pek çok ünlü ismi abone sayısında geride bırakmayı başardı.

Sizi kendisiyle tanıştırmayı isterdik ancak Ironmouse yayınlarını bir anime kızı avatarı ile yapıyor. Abone sayısını bir kenara bırakacak olursak kendisi Twitch'te 2,1 milyon takipçiye sahip.

Ironmouse 314.146 aboneyle Kai Cenat gibi ünlü isimleri çoktan geride bırakarak Twitch'in zirvesine yerleşti.

Ironmouse 314.146 aboneyle Kai Cenat gibi ünlü isimleri çoktan geride bırakarak Twitch'in zirvesine yerleşti.

Geçtiğimiz yılın Game Awards ödüllerinde 'En İyi Twitch Yayıncısı' ödülünü kucaklayan Ironmouse yaygın değişken immün yetmezlik adlı bir hastalıktan muzdarip. Bu ve diğer farklı hastalıklara ve konulara dikkat çekmek amacıyla sık sık subathon yayınları düzenleyen yayıncı bu yayınlarında abone sayısını da hatırı sayılır oranlarda arttırdı.

Twitch resmi hesabı da yeni kraliçeyi paylaştığı bir gönderi ile selamladı.

Twitch resmi hesabı da yeni kraliçeyi paylaştığı bir gönderi ile selamladı.
twitter.com

Tüm zamanların abone rekorunu da kıran Ironmouse da yayınlarında yanında olan ve kendisine abone olan takipçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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