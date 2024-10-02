Twitch'in En Çok Aboneye Sahip Yayıncısı Artık Bir "Anime Kızı"
Twitch'in En Çok Aboneye Sahip Yayıncısı Artık Bir "Anime Kızı"
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Twitch'in yeni kralı artık bir anime kızı! Ironmouse adlı Vtuber pek çok ünlü ismi abone sayısında geride bırakmayı başardı.
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Ironmouse 314.146 aboneyle Kai Cenat gibi ünlü isimleri çoktan geride bırakarak Twitch'in zirvesine yerleşti.
Twitch resmi hesabı da yeni kraliçeyi paylaştığı bir gönderi ile selamladı.
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