Tuzla'daki Fabrika Yangını Büyüdü! Ormanlık Alan da Yanmaya Başladı
Tuzla'daki Fabrika Yangını Büyüdü! Ormanlık Alan da Yanmaya Başladı
Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Yangına yapılan ilk müdahaleye rağmen, alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı.
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Saat 12.45 sıralarında İstanbul Deri Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer alan otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı.
Fabrikada başlayan yangın hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, yangında can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı.Ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Olay yerinden görüntüler 👇
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