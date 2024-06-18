Tuzla'daki Fabrika Yangını Büyüdü! Ormanlık Alan da Yanmaya Başladı

Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Yangına yapılan ilk müdahaleye rağmen, alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı.