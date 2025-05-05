TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Turan ve Aras'ın adli para cezasına çarptırılması talep edildi.
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.
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Yanıltıcı bilgileri bulundukları konumlarından faydalanarak gerçekleştirdikleri aktarıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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