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TUSAŞ Şehidinin Cenazesinden Dönen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Trafik Kazası Yaptı

TUSAŞ Şehidinin Cenazesinden Dönen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Trafik Kazası Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:07

TUSAŞ patlamasında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın cenazesinden dönen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bulunduğu araç trafik kazası yaptı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) dün gerçekleştirilen terör saldırısında taksi şoförü Murat Arslan şehit edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) dün gerçekleştirilen terör saldırısında taksi şoförü Murat Arslan şehit edildi.

Arslan bugün Kahramankazan’da düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Arslan bugün Kahramankazan’da düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etlik Şehir Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere cenazeden ayrıldıktan sonra trafik kazası geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etlik Şehir Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere cenazeden ayrıldıktan sonra trafik kazası geçirdi.

Özdemir Göktaş’ın içinde bulunduğu araç Eryaman’ın girişinde kazaya karıştı. Bakan Göktaş ve araçta bulunan diğer kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özdemir Göktaş’ın içinde bulunduğu araç Eryaman’ın girişinde kazaya karıştı. Bakan Göktaş ve araçta bulunan diğer kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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