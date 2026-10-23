Türkiye'nin Ünlü 3 Su Markası Satılıyor: Yeni Sahibi Belli Oldu
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Türkiye'de su denince akla gelen ilk markalardan Sırma, Hayat ve Akmina için yeni bir dönem başlıyor. Danone Türkiye, üç markayı Ceysu'nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devretmek için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Devrin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Türkiye'nin ünlü su markaları satılıyor.
Devir için Rekabet Kurumu onayı bekleniyor, süreç 2027'nin ilk yarısında tamamlanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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