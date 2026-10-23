Türkiye'nin Ünlü 3 Su Markası Satılıyor: Yeni Sahibi Belli Oldu

Danone Türkiye portföyünde yer alan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek amacıyla bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre taraflar, Danone Türkiye'nin su ve içecek faaliyetlerinin devri için bağlayıcı sözleşmeyi imzaladı. Anlaşmanın kapsamında market raflarında ve evlere gelen damacanalarda sıkça karşılaşılan Sırma, Hayat ve Akmina markaları yer alıyor.

Satış bedeli ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada devrin finansal detaylarına, üretim tesislerine ya da çalışanlara ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

İşlem tamamlandığında üç marka, Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'nin bünyesindeki Ceysu ile aynı çatı altında buluşacak. Böylece ambalajlı su pazarının bilinen dört ismi tek bir şirketin portföyünde toplanmış olacak.