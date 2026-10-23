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Türkiye'nin Ünlü 3 Su Markası Satılıyor: Yeni Sahibi Belli Oldu

Türkiye'nin Ünlü 3 Su Markası Satılıyor: Yeni Sahibi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 14:07
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Türkiye'de su denince akla gelen ilk markalardan Sırma, Hayat ve Akmina için yeni bir dönem başlıyor. Danone Türkiye, üç markayı Ceysu'nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devretmek için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Devrin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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Türkiye'nin ünlü su markaları satılıyor.

Türkiye'nin ünlü su markaları satılıyor.

Danone Türkiye portföyünde yer alan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek amacıyla bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre taraflar, Danone Türkiye'nin su ve içecek faaliyetlerinin devri için bağlayıcı sözleşmeyi imzaladı. Anlaşmanın kapsamında market raflarında ve evlere gelen damacanalarda sıkça karşılaşılan Sırma, Hayat ve Akmina markaları yer alıyor.

Satış bedeli ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada devrin finansal detaylarına, üretim tesislerine ya da çalışanlara ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

İşlem tamamlandığında üç marka, Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'nin bünyesindeki Ceysu ile aynı çatı altında buluşacak. Böylece ambalajlı su pazarının bilinen dört ismi tek bir şirketin portföyünde toplanmış olacak.

Devir için Rekabet Kurumu onayı bekleniyor, süreç 2027'nin ilk yarısında tamamlanacak.

Devir için Rekabet Kurumu onayı bekleniyor, süreç 2027'nin ilk yarısında tamamlanacak.

Anlaşmanın imzalanmış olması, markaların hemen el değiştirdiği anlamına gelmiyor. Devrin hayata geçebilmesi için başta Rekabet Kurumu olmak üzere yasal onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Taraflar, olağan kapanış şartlarının da yerine getirilmesiyle işlemin 2027 yılının ilk yarısında sonuçlanmasını öngörüyor.

Rekabet Kurumu bu tür devralmalarda, işlemin ilgili pazardaki rekabeti önemli ölçüde azaltıp azaltmayacağını inceliyor. Kurulun izni çıkmadan devir resmi olarak tamamlanamıyor.

Açıklamada markaların isimlerinde, ürün çeşitlerinde ya da fiyatlarında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine dair bilgi yer almadı. Süreç sonuçlanana kadar markalar Danone Türkiye çatısı altında kalmaya devam edecek.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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