Türkiye'nin İlk Vegan Fine-Dining Restoranı İstanbul'da Açıldı
Türkiye'nin İlk Vegan Fine-Dining Restoranı İstanbul'da Açıldı
Türkiye'nin ilk vegan fine-dining restoranı İstanbul'da açıldı. İş insanı Ömer Koç'un sahibi olduğu işletmenin açılışı, Koç'un annesi tarafından yapıldı.
Gelin detaylara bakalım!
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Türkiye'nin ilk fine dining vegan/vejetaryen restoranı Telezzüz İstanbul'da kapılarını açtı.
İş insanı Ömer Koç'un sahibi olduğu restoranın açılışı ise Koç'un annesi Çiğdem Simavi tarafından yapıldı.
Menüde yer alan her lezzet ise vegan içeriğe sahip.
Mekanın yemek menüsü oluşturulurken iş insanı Ömer Koç'un detaylı bir çalışma yürüttüğü aktarılıyor.
Telezzüz, Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu'nda lezzet tutkunlarını ağırlamaya başladı.
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Telezzüz'ün mutfak ekibi, ödüllü ve yaratıcı şef Bahtiyar Büyükduman liderliğinde, özel reçeteler sunuyor;
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