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Türkiye'nin İlk Vegan Fine-Dining Restoranı İstanbul'da Açıldı

Türkiye'nin İlk Vegan Fine-Dining Restoranı İstanbul'da Açıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 22:40

Türkiye'nin ilk vegan fine-dining restoranı İstanbul'da açıldı. İş insanı Ömer Koç'un sahibi olduğu işletmenin açılışı, Koç'un annesi tarafından yapıldı.

Gelin detaylara bakalım!

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Türkiye'nin ilk fine dining vegan/vejetaryen restoranı Telezzüz İstanbul'da kapılarını açtı.

Türkiye'nin ilk fine dining vegan/vejetaryen restoranı Telezzüz İstanbul'da kapılarını açtı.

Yemek kültürü açısından oldukça zengin olan ülkemizde, vegan seçenekler de azımsanmayacak kadar çok. Her ne kadar vegan restoranlar bulunsa da fine dining vegan restoran Türkiye'de bir ilk.

İş insanı Ömer Koç'un sahibi olduğu restoranın açılışı ise Koç'un annesi Çiğdem Simavi tarafından yapıldı.

İş insanı Ömer Koç'un sahibi olduğu restoranın açılışı ise Koç'un annesi Çiğdem Simavi tarafından yapıldı.

Telezzüz'ün duvarlarını ise Ömer Koç'un koleksiyonundan bazı tablolar süslüyor.

Menüde yer alan her lezzet ise vegan içeriğe sahip.

Menüde yer alan her lezzet ise vegan içeriğe sahip.

ODA TV'nin aktardığına göre, Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, Telezzüz'ün menüsü için 'tüm dünyadan misafir gelmesini sağlayacak' şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Mekanın yemek menüsü oluşturulurken iş insanı Ömer Koç'un detaylı bir çalışma yürüttüğü aktarılıyor.

Mekanın yemek menüsü oluşturulurken iş insanı Ömer Koç'un detaylı bir çalışma yürüttüğü aktarılıyor.

Aynı şekilde restoranın adında bir detay gizli. 'Telezzüz' kelimesi, Osmanlıca kökenli bir kelime ve Türkçe'de 'hoş lezzetli, zevk veren tatlar' anlamı taşıyor.

Telezzüz, Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu'nda lezzet tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Telezzüz, Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu'nda lezzet tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Yalnızca yemekleriyle değil, mimarı tasarımı, sanat eserleri ve konumuyla da Telezzüz, misafirlerine gastronomik bir doyum yaşatmayı hedefliyor.Telezzüz'ün mutfak ekibi, ödüllü ve yaratıcı şef Bahtiyar Büyükduman liderliğinde, vegan ve vejetaryen geleneklerden ilham alarak modern bir yaklaşımla hazırlanan özel reçeteleri sunuyor.

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Telezzüz'ün mutfak ekibi, ödüllü ve yaratıcı şef Bahtiyar Büyükduman liderliğinde, özel reçeteler sunuyor;

Telezzüz'ün mutfak ekibi, ödüllü ve yaratıcı şef Bahtiyar Büyükduman liderliğinde, özel reçeteler sunuyor;

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