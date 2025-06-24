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Türkiye’nin Farklı Yerlerinde Gece Boyunca Üç Ayrı Deprem Oldu: Bingöl, Akdeniz ve Adana’da Deprem

Türkiye’nin Farklı Yerlerinde Gece Boyunca Üç Ayrı Deprem Oldu: Bingöl, Akdeniz ve Adana’da Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 07:47 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 08:42

Bu gece sabaha kadar üç farklı yerde depremler meydana geldi. İlk deprem gece 00:08’de Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde oldu. Sonra Adana sabah 07.09’da 4.5 büyüklüğünde sallanırken bu depremden 3 dakika sonra Akdeniz’de de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

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Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.08'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Adana'da meydana gelen deprem sonrası açıklama:

Muğla’nın Datça ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem sabah 07.12’de oldu.

Muğla’nın Datça ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem sabah 07.12’de oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 07.12’de meydana gelen depremin merkez üssü Akdeniz’de Datça açıkları olarak açıklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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