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'Türkiye'nin En Önemli Sorunu Nedir?' Anketinde Tek Bir Cevap Öne Çıktı

'Türkiye'nin En Önemli Sorunu Nedir?' Anketinde Tek Bir Cevap Öne Çıktı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
15.10.2024 - 10:58

Asal Araştırma, Eylül ayında yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla bir anket düzenledi. Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu soruldu. Gelen cevaplarda yüzde 56,8 ile birinci olan alan dikkat çekti.

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Asal Araştırma, Eylül ayında Türkiye'nin en önemli sorununu belirlemek için vatandaşlarla bir anket gerçekleştirdi.

Asal Araştırma, Eylül ayında Türkiye'nin en önemli sorununu belirlemek için vatandaşlarla bir anket gerçekleştirdi.

Eylül ayında, 26 ilde toplamda 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette, vatandaşlara ülkenin en büyük sorununun ne olduğu soruldu. 

Gelen cevapların yarısından fazlası, tek bir soruna işaret etti.

Vatandaşların yüzde 56,8'i Türkiye'nin en önemli sorununun "ekonomi" olduğunu düşünüyor.

Vatandaşların yüzde 56,8'i Türkiye'nin en önemli sorununun "ekonomi" olduğunu düşünüyor.

İkinci en büyük sorun ise "adaletsizlik" Katılımcıların yüzde 8,2'si Türkiye'nin en büyük sorunun adaletsizlik olduğunu düşünüyor.

İkinci en büyük sorun ise "adaletsizlik" Katılımcıların yüzde 8,2'si Türkiye'nin en büyük sorunun adaletsizlik olduğunu düşünüyor.

Ardından yüzde 5'lik bir oranla, mültecilerin en büyük sorunlar arasında yer aldığı düşünülüyor.

TÜİK verilerine göre işsizlik bir önceki aya göre yüzde 8.5'e gerilemiş olsa da ankete katılan vatandaşların yüzde 4,5'i "işsizlik/istihdamı" en büyük sorunlar arasında görüyor.

TÜİK verilerine göre işsizlik bir önceki aya göre yüzde 8.5'e gerilemiş olsa da ankete katılan vatandaşların yüzde 4,5'i "işsizlik/istihdamı" en büyük sorunlar arasında görüyor.

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Yıllar içinde sıklıkla değişen eğitim sisteminin büyük bir sorun olduğunu düşenenlerin yüzdesi ise 4,2.

Yıllar içinde sıklıkla değişen eğitim sisteminin büyük bir sorun olduğunu düşenenlerin yüzdesi ise 4,2.

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Daha sonra sırasıyla şiddet olayları, ahlaki değer kaybı, güvenlik/asayiş, kentsel dönüşüm/deprem, terör, sağlık geliyor.

Daha sonra sırasıyla şiddet olayları, ahlaki değer kaybı, güvenlik/asayiş, kentsel dönüşüm/deprem, terör, sağlık geliyor.

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