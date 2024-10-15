'Türkiye'nin En Önemli Sorunu Nedir?' Anketinde Tek Bir Cevap Öne Çıktı
'Türkiye'nin En Önemli Sorunu Nedir?' Anketinde Tek Bir Cevap Öne Çıktı
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Asal Araştırma, Eylül ayında Türkiye'nin en önemli sorununu belirlemek için vatandaşlarla bir anket gerçekleştirdi.
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Vatandaşların yüzde 56,8'i Türkiye'nin en önemli sorununun "ekonomi" olduğunu düşünüyor.
İkinci en büyük sorun ise "adaletsizlik" Katılımcıların yüzde 8,2'si Türkiye'nin en büyük sorunun adaletsizlik olduğunu düşünüyor.
TÜİK verilerine göre işsizlik bir önceki aya göre yüzde 8.5'e gerilemiş olsa da ankete katılan vatandaşların yüzde 4,5'i "işsizlik/istihdamı" en büyük sorunlar arasında görüyor.
Yıllar içinde sıklıkla değişen eğitim sisteminin büyük bir sorun olduğunu düşenenlerin yüzdesi ise 4,2.
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Daha sonra sırasıyla şiddet olayları, ahlaki değer kaybı, güvenlik/asayiş, kentsel dönüşüm/deprem, terör, sağlık geliyor.
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