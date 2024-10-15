AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu İçin İstenen 750 TL'yi Yeniden Değerlendirecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından 750 liralık katılım payı kesilmesini öngören teklife tepkiler devam ediyor. AK Parti'nin bu tepkileri göz önünde bulundurarak düzenlemeyi yeniden ele alacağı belirtildi.