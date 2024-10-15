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AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu İçin İstenen 750 TL'yi Yeniden Değerlendirecek

AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu İçin İstenen 750 TL'yi Yeniden Değerlendirecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 09:42

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından 750 liralık katılım payı kesilmesini öngören teklife tepkiler devam ediyor. AK Parti'nin bu tepkileri göz önünde bulundurarak düzenlemeyi yeniden ele alacağı belirtildi.

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Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na limitleri 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesini öngören kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na limitleri 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesini öngören kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira savunma sanayii katılım payı kesilmesi tartışma konusu olurken AK Parti'nin de bu tepkileri dikkate aldığı kaydedildi.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira savunma sanayii katılım payı kesilmesi tartışma konusu olurken AK Parti'nin de bu tepkileri dikkate aldığı kaydedildi.

AK Parti kaynakları "Tepkileri görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılması gerekebilir" derken, tümden vazgeçmeyeceklerinin de altını çizdiler.

AK Parti kaynakları "Tepkileri görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılması gerekebilir" derken, tümden vazgeçmeyeceklerinin de altını çizdiler.

AK Parti cephesinin düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin lira limitinin artırılabileceği seçeneğinin değerlendirileceği ifade ediliyor.

AK Parti cephesinin düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin lira limitinin artırılabileceği seçeneğinin değerlendirileceği ifade ediliyor.

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