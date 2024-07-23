Türkiye'nin En İddialı Manzaraya Sahip Tuvaleti Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Türkiye'nin En İddialı Manzaraya Sahip Tuvaleti Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Samsun’da baraj gölü manzaralı açık tuvalet, paylaşıldığı sosyal medyada gündem oldu.
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Bafra Altınkaya Barajı mevkisinde tepede bulunan etrafı açık tuvalet, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem olan tuvaletin neden buraya yapıldığı sorusuna yanıt yok.
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Yöre sakinleri ise ilginç tuvaletin pek kullanılmadığını söylüyor 👇
Tuvalet ayrıca Twitter (X) kullanıcıları arasında oldukça popüler olmuş gözüküyor. Hadi buyrun yorumlara bakıyoruz 👇
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