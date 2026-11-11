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Ekonomi
Türkiye'nin En Değerli 10 Şirketi Belli Oldu

Türkiye'nin En Değerli 10 Şirketi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 18:01
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Borsa İstanbul'da bilanço döneminin tamamlanmasıyla piyasa değeri en yüksek 10 şirketin listesi de netleşti. Savunma sanayisinin dev ismi ASELSAN, 1,54 trilyon liralık piyasa değeriyle zirvedeki yerini korudu.

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Türkiye'nin en değerli şirketleri belli oldu. Birinci sırada ASELSAN var.

Türkiye'nin en değerli şirketleri belli oldu. Birinci sırada ASELSAN var.

Bilanço döneminin ardından Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri listesinde zirve değişmedi. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1,54 trilyon liralık piyasa değeriyle listenin açık ara lideri oldu. Savunma sanayisi şirketinin son dört çeyrekteki toplam net kârı 41,31 milyar lira, özsermayesi ise 334,97 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

ASELSAN'ın piyasa değerinde zirvede olmasına rağmen kârlılıkta listenin üst sıralarında yer almadı. Garanti BBVA, TÜPRAŞ ve THY'nin son dört çeyrekteki net kârı 110 milyar liranın üzerinde seyrederken, ASELSAN'ın kârı bu rakamların yarısına bile ulaşmadı. Tablo, piyasa değeri ile kârlılığın her zaman aynı sırayı izlemediğini bir kez daha ortaya koydu.

İkinci sırada 812,35 milyar liralık piyasa değeriyle QNB Bank bulunuyor. Bankanın son dört çeyrekteki net kârı 57,51 milyar lira, özsermayesi 213,28 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü basamaktaki Garanti BBVA'nın piyasa değeri ise 643,02 milyar lira. Banka, 123,76 milyar liralık net kârıyla ilk 10'un en kârlı şirketi konumunda; özsermayesi 520,12 milyar lira olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek 10 şirket.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek 10 şirket.

Listenin dördüncü basamağında enerji devi TÜPRAŞ yer aldı. Türkiye Petrol Rafinerileri'nin piyasa değeri 640,18 milyar lira olarak hesaplanırken, şirket son dört çeyrekte 122,51 milyar lira net kâr elde etti; özsermayesi 522,89 milyar liraya ulaştı. TÜPRAŞ ile üçüncü sıradaki Garanti BBVA arasındaki fark yalnızca 2,8 milyar lira.

Beşinci sıradaki Enpara Bank ise listenin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu. 560,14 milyar liralık piyasa değerine sahip bankanın son dört çeyrekteki net kârı 8,02 milyar lira, özsermayesi 25,11 milyar lirada kaldı. Bu rakamlarla Enpara, ilk 10 içinde hem en düşük kârı hem de en küçük özsermayeyi açıklayan şirket oldu.

Koç Holding, 538,62 milyar lira piyasa değeriyle altıncı sıraya yerleşti. Holdingin son dört çeyrekteki net kârı 59,76 milyar lira, özsermayesi 851,79 milyar lira olarak hesaplandı. Yedinci sıradaki Enka İnşaat'ın piyasa değeri 483,60 milyar lira; şirket aynı dönemde 31,78 milyar lira net kâr açıkladı, özsermayesi 431,78 milyar lira oldu.

Perakendenin önde gelen ismi BİM Birleşik Mağazalar, 457,80 milyar liralık piyasa değeriyle sekizinci sırada. Şirketin net kârı 30,19 milyar lira, özsermayesi 221,69 milyar lira olarak kaydedildi.

Türk Hava Yolları ise 427,80 milyar liralık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada yer aldı. Havacılık şirketinin tablosu dikkat çekici: THY son dört çeyrekte 114,47 milyar lira net kâr açıklarken, 1,14 trilyon liralık özsermayesiyle listedeki tüm şirketleri geride bıraktı. Listeyi 368,94 milyar liralık piyasa değeriyle Akbank kapattı. Bankanın net kârı 64,31 milyar lira, özsermayesi 330,26 milyar lira olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek 10 şirket şöyle sıralandı:

1. ASELSAN: 1,54 trilyon TL

2. QNB Bank: 812,35 milyar TL

3. Garanti BBVA: 643,02 milyar TL

4. TÜPRAŞ: 640,18 milyar TL

5. Enpara Bank: 560,14 milyar TL

6. Koç Holding: 538,62 milyar TL

7. Enka İnşaat: 483,60 milyar TL

8. BİM: 457,80 milyar TL

9. Türk Hava Yolları: 427,80 milyar TL

10. Akbank: 368,94 milyar TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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