Türkiye'nin En Değerli 10 Şirketi Belli Oldu

Listenin dördüncü basamağında enerji devi TÜPRAŞ yer aldı. Türkiye Petrol Rafinerileri'nin piyasa değeri 640,18 milyar lira olarak hesaplanırken, şirket son dört çeyrekte 122,51 milyar lira net kâr elde etti; özsermayesi 522,89 milyar liraya ulaştı. TÜPRAŞ ile üçüncü sıradaki Garanti BBVA arasındaki fark yalnızca 2,8 milyar lira.

Beşinci sıradaki Enpara Bank ise listenin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu. 560,14 milyar liralık piyasa değerine sahip bankanın son dört çeyrekteki net kârı 8,02 milyar lira, özsermayesi 25,11 milyar lirada kaldı. Bu rakamlarla Enpara, ilk 10 içinde hem en düşük kârı hem de en küçük özsermayeyi açıklayan şirket oldu.

Koç Holding, 538,62 milyar lira piyasa değeriyle altıncı sıraya yerleşti. Holdingin son dört çeyrekteki net kârı 59,76 milyar lira, özsermayesi 851,79 milyar lira olarak hesaplandı. Yedinci sıradaki Enka İnşaat'ın piyasa değeri 483,60 milyar lira; şirket aynı dönemde 31,78 milyar lira net kâr açıkladı, özsermayesi 431,78 milyar lira oldu.

Perakendenin önde gelen ismi BİM Birleşik Mağazalar, 457,80 milyar liralık piyasa değeriyle sekizinci sırada. Şirketin net kârı 30,19 milyar lira, özsermayesi 221,69 milyar lira olarak kaydedildi.

Türk Hava Yolları ise 427,80 milyar liralık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada yer aldı. Havacılık şirketinin tablosu dikkat çekici: THY son dört çeyrekte 114,47 milyar lira net kâr açıklarken, 1,14 trilyon liralık özsermayesiyle listedeki tüm şirketleri geride bıraktı. Listeyi 368,94 milyar liralık piyasa değeriyle Akbank kapattı. Bankanın net kârı 64,31 milyar lira, özsermayesi 330,26 milyar lira olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek 10 şirket şöyle sıralandı:

1. ASELSAN: 1,54 trilyon TL

2. QNB Bank: 812,35 milyar TL

3. Garanti BBVA: 643,02 milyar TL

4. TÜPRAŞ: 640,18 milyar TL

5. Enpara Bank: 560,14 milyar TL

6. Koç Holding: 538,62 milyar TL

7. Enka İnşaat: 483,60 milyar TL

8. BİM: 457,80 milyar TL

9. Türk Hava Yolları: 427,80 milyar TL

10. Akbank: 368,94 milyar TL