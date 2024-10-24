Türkiye’nin BRICS Üyeliğini Hindistan Reddetti! Herkesin Konuştuğu BRICS Nedir?
Türkiye’nin BRICS Üyeliğini Hindistan Reddetti! Herkesin Konuştuğu BRICS Nedir?
Kaynak: https://www.ekonomim.com/dunya/son-da...
Batı'nın hakimiyetindeki küresel finans ve ticarete alternatif sağlamaya çalışan BRİCS'e Türkiye'nin katılım istediği Hindistan tarafından engellendi.
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Hindistan, Türkiye'nin BRICS üyelik teklifini reddetti. Alman BILD gazetesine göre Hindistan, düşmanı Pakistan ile Ankara'nın iyi ilişkilerini gerekçe göstererek teklifi reddetti. Gerekli oybirliği sağlanamadı.
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Alman BILD gazetesine göre Hindistan, düşmanı Pakistan ile Ankara'nın iyi ilişkilerini gerekçe göstererek üyelik teklifini reddetti. Gerekli oybirliğinin sağlanamadığı bildirildi.
BRICS için bir araya gelen devlet ve hükümet başkanlarının, gruba şimdilik yeni üye kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.
BRICS NEDİR?
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