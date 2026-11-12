Türkiye'nin 5 Enerji Devi İçin Halka Arz Müjdesi

Bayraktar, kamu kimliğini korurken özel sektörün hızını ve esnekliğini de taşıyan Türk Hava Yolları'nı bir model olarak öne çıkardı. Bakanın anlattığına göre benzer bir yapı Türkiye Petrolleri (TPAO), BOTAŞ, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Eti Maden için de masada. Hedef, bu şirketleri yapısal reformlarla güçlendirip uluslararası arenada söz sahibi oyunculara dönüştürmek.

Halka arz sorusuna da yanıt veren Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışında da iddialı yatırımlar yapabilecek 'milli şampiyonlara' ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Takvime ilişkin somut bir tarih verilmedi; sürecin önümüzdeki dönemde netleşeceği belirtildi.

Kamu şirketlerinin yabancılara devredileceği yönündeki eleştirilere de değinen Bayraktar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan, 'Kimsenin bir endişesi olmasın, biz bu şirketlerimizi daha güçlü yapmayı hedefliyoruz' dedi.