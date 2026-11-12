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Türkiye'nin 5 Enerji Devi İçin Halka Arz Müjdesi

Türkiye'nin 5 Enerji Devi İçin Halka Arz Müjdesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 17:08
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 İklim Zirvesi kapsamında  Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve Eti Maden için yeni bir yol haritasının ipucunu verdi. Bayraktar, beş kamu devini Türk Hava Yolları (THY) benzeri bir modelle küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 

Kaynak: CNBC-E/Emre Eser

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Bakan Bayraktar, 5 kamu devi için THY'yi örnek gösterdi.

Bakan Bayraktar, 5 kamu devi için THY'yi örnek gösterdi.

Bayraktar, kamu kimliğini korurken özel sektörün hızını ve esnekliğini de taşıyan Türk Hava Yolları'nı bir model olarak öne çıkardı. Bakanın anlattığına göre benzer bir yapı Türkiye Petrolleri (TPAO), BOTAŞ, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Eti Maden için de masada. Hedef, bu şirketleri yapısal reformlarla güçlendirip uluslararası arenada söz sahibi oyunculara dönüştürmek.

Halka arz sorusuna da yanıt veren Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışında da iddialı yatırımlar yapabilecek 'milli şampiyonlara' ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Takvime ilişkin somut bir tarih verilmedi; sürecin önümüzdeki dönemde netleşeceği belirtildi.

Kamu şirketlerinin yabancılara devredileceği yönündeki eleştirilere de değinen Bayraktar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan, 'Kimsenin bir endişesi olmasın, biz bu şirketlerimizi daha güçlü yapmayı hedefliyoruz' dedi.

Beş şirketin yatırım planı 200 milyar doları aşıyor.

Beş şirketin yatırım planı 200 milyar doları aşıyor.

Röportajda paylaşılan rakamlar, reformun neden bu kadar önemsendiğini de gösteriyor. Türkiye birincil enerjide yüzde 68 oranında dışa bağımlı. Bu oran yüzde 48'e çekilebilirse, son 4-5 yılda ortalama 33 milyar dolar seviyesinde seyreden cari açığın tamamen kapanabileceği hesaplanıyor.

Beş şirketin toplam yatırım planı 200 ila 210 milyar dolar arasında. Paketin içinde BOTAŞ'ın doğal gaz depolama ve gazlaştırma kapasitesini artıracak projeler ile yeni iletim hatları da yer alıyor.

Üretim tarafında da iddialı hedefler var. Gabar'da günlük 85 bin varil olan petrol üretiminin 2027'de 100 bin varilin üzerine çıkarılması planlanıyor. Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin birkaç hafta içinde iki katına, 2028'de ise dört katına ulaşması bekleniyor. Bayraktar, arama çalışmalarının kararlılıkla süreceğini 'Türkiye'de ne varsa arayacağız, bulacağız' sözleriyle özetledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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