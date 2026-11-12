Türkiye'nin 5 Enerji Devi İçin Halka Arz Müjdesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve Eti Maden için yeni bir yol haritasının ipucunu verdi. Bayraktar, beş kamu devini Türk Hava Yolları (THY) benzeri bir modelle küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bakan Bayraktar, 5 kamu devi için THY'yi örnek gösterdi.
Beş şirketin yatırım planı 200 milyar doları aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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