Enerji Depolamanın Geleceğin En Değerli İşlerinden Biri Olabileceğini Gösteren 8 Durum
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Enerji depolama sistemleri her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Hatta bazı sistemlerin omurgası olma yolunda ilerliyor. Bu alanın neden devasa bir ekonomik ve stratejik değere dönüştüğünü gösteren durumlara bir göz atalım!
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1. Güneş ve rüzgar problemi
2. Elektrikli araç devrimi
3. Dunkelflaute riski
4. Akıllı şebekeler ve fiyat arbitrajı değeri
5. Şebeke kararlılığı ve frekans düzenleme
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6. Veri merkezleri ve yapay zekanın güç açlığı
7. Fosil yakıt teşviklerinin azalması ve karbon vergileri
8. Teknoloji çeşitliliğinin artması ve düşen maliyetler
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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