Türkiye Konsolosluğu’nun Önünde Kur’an-ı Kerim Yaktı, Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Türkiye Konsolosluğu’nun Önünde Kur’an-ı Kerim Yaktı, Bıçaklı Saldırıya Uğradı
İngiltere’de başkent Londra’daki Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kur’an-ı Kerim yaktı. Kur’an-ı Kerim yakan kişiye bıçaklı saldırı yapıldı.
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Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye bıçaklı bir adam saldırdı.
Görüntülerde, eylemciye saldıran adamın elindeki kitabı alarak yakmaya çalışan kişiye tükürdüğü görüldü. Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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