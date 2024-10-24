Türkiye BRICS'e Üye mi? BRICS Üyeleri Hangi Ülkeler?
Türkiye BRICS'e Üye mi? BRICS Üyeleri Hangi Ülkeler?
BRICS, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik işbirliklerini barındıran uluslararası bir topluluk. Türkiye, BRICS'e üye olmak için başvurusunu geçtiğimiz aylarda yaptı. 22-24 Ekim tarihlerinde ise BRICS Zirvesi düzenlendi.
Peki Türkiye BRICS'e üye mi? BRICS'e hangi ülkeler üye?
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BRICS Nedir?
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BRICS'e Üye Ülkeler Hangileri?
Türkiye'nin BRICS'e Üyelik Başvurusu
Türkiye, BRICS'e Üye mi?
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