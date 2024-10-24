Türkiye BRICS'e Üye mi? BRICS Üyeleri Hangi Ülkeler?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BRICS Zirvesi'ne beklediğini söylemişti. Putin ve Erdoğan, Zirve'nin ikinci gününde bir araya geldi.

Putin, yaptığı açıklamalarda 'Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz,' dedi.

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik 3 Eylül'de 'BRICS'e üye olmak istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız çeşitli defalarda ifade etti. Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ama bununla ilgili somut bir gelişme yoktur.' ifadelerine yer vermişti.

Ancak, BRICS Zirvesi'nden Türkiye'nin katılımıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye, resmi olarak BRICS'e üye değil.