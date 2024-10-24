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Türkiye BRICS'e Üye mi? BRICS Üyeleri Hangi Ülkeler?

Türkiye BRICS'e Üye mi? BRICS Üyeleri Hangi Ülkeler?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 09:53

BRICS, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik işbirliklerini barındıran uluslararası bir topluluk. Türkiye, BRICS'e üye olmak için başvurusunu geçtiğimiz aylarda yaptı. 22-24 Ekim tarihlerinde ise BRICS Zirvesi düzenlendi.

Peki Türkiye BRICS'e üye mi? BRICS'e hangi ülkeler üye?

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BRICS Nedir?

BRICS Nedir?

BRICS, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak bir araya gelip oluşturduğu bir topluluktur. BRICS'e üye ülkeler arasında ülkelerin ekonomik iş birliğini artırmak ve daha adil bir ekonomik sistem kurmak amaçlanmıştır.

BRICS'in tarihiyle ilgili daha fazla detay için;

BRICS'e Üye Ülkeler Hangileri?

BRICS'e Üye Ülkeler Hangileri?

BRICS'in ismi üye ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinin kısaltmasından geliyor. Buna göre BRICS'e üye ülkeler aşağıdaki gibidir;

- Brezilya

- Rusya

- Hindistan

- Çin

- Güney Afrika

Türkiye'nin BRICS'e Üyelik Başvurusu

Türkiye'nin BRICS'e Üyelik Başvurusu

Türkiye'nin BRICS'e katılımı bugüne kadar zaman zaman gündemimize geldi. Son olarak Eylül ayında Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu haberleri yer almıştı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberinde “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendireceğiz” ifadelerine yer verilmişti.

22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi'nde Türkiye'nin bşavurusunun değerlendirileceği düşünülüyordu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin aynı zamanda NATO'ya üye olmasının, BRICS üyeliği önünde engel oluşturmadığını belirtmişti. 

Öte yandan, Türkiye'nin BRICS'e olan başvurusu, AB ile yürüttüğü dinamiklere bir alternatif değil, tamamlayıcı olarak görüldüğü değerlendirilmişti.

Türkiye, BRICS'e Üye mi?

Türkiye, BRICS'e Üye mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BRICS Zirvesi'ne beklediğini söylemişti. Putin ve Erdoğan, Zirve'nin ikinci gününde bir araya geldi.

Putin, yaptığı açıklamalarda 'Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz,' dedi.

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik 3 Eylül'de 'BRICS'e üye olmak istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız çeşitli defalarda ifade etti. Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ama bununla ilgili somut bir gelişme yoktur.' ifadelerine yer vermişti.

Ancak, BRICS Zirvesi'nden Türkiye'nin katılımıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye, resmi olarak BRICS'e üye değil.

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