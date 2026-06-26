article/comments
article/share
Haberler
Spor
Türkiye ABD Maçındaki Son Dakika Golüne Sevinen Türk Taraftar Dünya Çapında Viral Oldu

Türkiye ABD Maçındaki Son Dakika Golüne Sevinen Türk Taraftar Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2026 - 16:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası'nın ilk elenen ekiplerinden olan Milli Takım bu sabah ev sahiplerinden ABD ile karşılaştı. Gruptan çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen ABD'ye karşı gelen galibiyet ise ağızlarda buruk bir tat bıraktı. Ancak turnuvanın seyrine etki etmeyecek olan bu galibiyete bir Türk taraftar öylesine sevindi ki dünya çapında gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaan Ayhan'ın son dakika golüne gelen tepki böyleydi:

Yerli ve yabancılardan gelen tepkiler şöyle:

Yerli ve yabancılardan gelen tepkiler şöyle:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın