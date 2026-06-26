Türkiye ABD Maçındaki Son Dakika Golüne Sevinen Türk Taraftar Dünya Çapında Viral Oldu
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2026 Dünya Kupası'nın ilk elenen ekiplerinden olan Milli Takım bu sabah ev sahiplerinden ABD ile karşılaştı. Gruptan çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen ABD'ye karşı gelen galibiyet ise ağızlarda buruk bir tat bıraktı. Ancak turnuvanın seyrine etki etmeyecek olan bu galibiyete bir Türk taraftar öylesine sevindi ki dünya çapında gündem oldu.
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Kaan Ayhan'ın son dakika golüne gelen tepki böyleydi:
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Yerli ve yabancılardan gelen tepkiler şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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