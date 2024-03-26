Türk Pilot Vedat Ali Dalokay, İtalya'da Lamborghini Takımı ile Yeni Zaferler Peşinde!

Geçen yıl Bitci Racing Team AMS bünyesinde TCR Italy DSG şampiyonu olan ve yeni sezonda GT Sprint Şampiyonası'nda DL takımı adına mücadele edecek Türk pilot Vedat Ali Dalokay, İtalya'da bir kez daha İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çekmek için pistlere çıkıyor!