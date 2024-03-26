Türk Pilot Vedat Ali Dalokay, İtalya'da Lamborghini Takımı ile Yeni Zaferler Peşinde!
Türk Pilot Vedat Ali Dalokay, İtalya'da Lamborghini Takımı ile Yeni Zaferler Peşinde!
Geçen yıl Bitci Racing Team AMS bünyesinde TCR Italy DSG şampiyonu olan ve yeni sezonda GT Sprint Şampiyonası'nda DL takımı adına mücadele edecek Türk pilot Vedat Ali Dalokay, İtalya'da bir kez daha İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çekmek için pistlere çıkıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz sezonu büyük başarılara imza atarak geçiren Türk pilot Vedat Ali Dalokay bu sezon Lamborghini takımıyla pistlere çıkacak.
Siciliya, Taormina’daki İtalyan Otomobil Federasyonu'nun (ACI) gala gecesinde sahneye çıkmış ve ödülünü Formula 1 efsanesi Giancarlo Minardi’den almıştı.
Vedat Ali Dalokay ödül aldığı gala gecesinde İtalyanca olarak röportaj vermiş ve Türkiye'deki tüm motor sporu tutkunlarının desteklerini beklediğini söylemişti👇
Yıldız pilotumuz ilk sınavını 3-5 Mayıs tarihlerinde İtalya Misano pistinde verecek.
Vedat Ali Dalokay yarış pilotu olsa da komple bir sporcu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekstrem sporlara ilgisi olduğu kadar aynı zamanda tam bir golf tutkunu. Bir dönem Amerikan futbolunda oyun kurucu olduğunu da unutmamak lazım. Belki de bu sayede, hem takım sporcusu olma hem de pistte tek başına hünerlerini gösterme konusunda oldukça başarılı.
Tam bir hayvansever olan Vedat Ali Dalokay, sportif kariyerinde aldığı tüm başarıları yakın zamanda kaybettiği dostu "Oğlum" diye seslendiği Rüzgar'a adıyor.
"İtalya'nın önde gelen yarış takımlarından DL Racing'in pilotu olduğumu açıklamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum." ifadelerini kullanan Dalokay, bu sezon da bizi gururlandırmak için sahnede olacak!
En büyük hedefinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayrağımızı podyumun en tepesine taşımak ve İstiklal Marşı'mızı İtalya'da dinletmek olarak özetleyen sporcumuza başarılar diliyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda