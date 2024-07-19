Tüm Dünyada Microsoft ve CrowdStrike Krizi: Hangi Ülkede Ne Oldu?

ABD merkezli birçok hava yolu şirketinin de kesintiden etkilenmesi nedeniyle çok sayıda yolcu haritaları kontrol etmek, rezervasyon yapmak ve araç çağırmak için uygulamalara erişim sağlayamadı.

Dünya genelini etkileyen teknik aksaklık nedeniyle ABD'de AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi uygulamalarını kullananlar, sıkıntılarla karşılaştı.

ABD'nin Alaska eyaletinde ise 911 acil yardım hattında iletişim kesintisi yaşandığı kaydedildi.