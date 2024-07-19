Tüm Dünyada Microsoft ve CrowdStrike Krizi: Hangi Ülkede Ne Oldu?
Tüm Dünyada Microsoft ve CrowdStrike Krizi: Hangi Ülkede Ne Oldu?
Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki teknik sorun, dünya genelinde havacılık sektöründeki aksamalar yanı sıra başta bankacılık olmak üzere diğer birçok sektöre etkisi nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
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Sabahın erken saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen iletişim kesintisi haberlerinin ardından ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede havacılık, bankacılık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler yaşandığı, yerel medya kaynaklarınca rapor edildi. Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike şirketinin sistemlerindeki sorundan en çok etkilenen ülkeler arasında olan Avustralya'da birçok eyaletteki marketler ve benzin istasyonları kapanırken sorunun havacılık, bankacılık ve medya sektöründe yol açtığı aksaklıkların devam ettiği belirtildi.
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sistemlerde yaşanan sorunun kritik altyapı sistemlerinin işletimini etkilemediğini söylerken bunun çözümü için siber güvenlik şirketiyle ortak çalıştıklarını açıkladı. Yerel kaynaklar, ülke çapındaki birçok havalimanında, elektronik ekranlarda herhangi uçuş bilgisinin olmadığını rapor ederken, hava yolu şirketleri personelinin işlemleri manuel yapmaya çalışması nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve uçuşlarda uzun gecikmeler olduğunu aktardı.
Türkiye
ABD
Yeni Zelanda
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Hindistan
Pakistan
Tayland
Singapur
Malezya
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Polonya
Microsoft ise söz konusu iletişim sorunun ardından yaptığı açıklamada, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.
BAE
Ürdün
Mısır
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