Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Bazı görüntülerde bir terslik olduğu hemen fark edilir ama ne olduğu ilk bakışta anlaşılamaz. Zihin, parçaları birleştirmeye çalışırken kısa süreli bir şaşkınlık yaşanır. Perspektifin değişmesiyle sıradan bir kare, sıra dışı bir görüntüye dönüşebilir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tam da bu kafa karıştıran anları yakalamakta usta. İşte bakıldıkça daha da kafa karıştıran o ilginç anlardan bazıları!
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1. Göz olmadığını anlamamız biraz uzun sürdü ama olsun...
2. Kedi park yeri mi o yoksa yanlış mı görüyoruz?
3. Biraz bakınca anlıyorsunuz!
4. Cuk oturmuş! 😂
5. İki ayrı kare sandınız değil mi?
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6. Tekte anlayabilene helal olsun deriz!
7. İlk bakışta korkutmadı değil!
8. Talihsiz bir açı olmuş 😂
9. Cerberus? 😶
10. Kapanışı da bu mükemmel açıyla yapalım!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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