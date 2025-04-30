onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 22:32

Bazı görüntülerde bir terslik olduğu hemen fark edilir ama ne olduğu ilk bakışta anlaşılamaz. Zihin, parçaları birleştirmeye çalışırken kısa süreli bir şaşkınlık yaşanır. Perspektifin değişmesiyle sıradan bir kare, sıra dışı bir görüntüye dönüşebilir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tam da bu kafa karıştıran anları yakalamakta usta. İşte bakıldıkça daha da kafa karıştıran o ilginç anlardan bazıları!

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😍👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Göz olmadığını anlamamız biraz uzun sürdü ama olsun...

1. Göz olmadığını anlamamız biraz uzun sürdü ama olsun...

2. Kedi park yeri mi o yoksa yanlış mı görüyoruz?

2. Kedi park yeri mi o yoksa yanlış mı görüyoruz?

3. Biraz bakınca anlıyorsunuz!

3. Biraz bakınca anlıyorsunuz!

4. Cuk oturmuş! 😂

4. Cuk oturmuş! 😂

5. İki ayrı kare sandınız değil mi?

5. İki ayrı kare sandınız değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tekte anlayabilene helal olsun deriz!

6. Tekte anlayabilene helal olsun deriz!

7. İlk bakışta korkutmadı değil!

7. İlk bakışta korkutmadı değil!

8. Talihsiz bir açı olmuş 😂

8. Talihsiz bir açı olmuş 😂

9. Cerberus? 😶

9. Cerberus? 😶

10. Kapanışı da bu mükemmel açıyla yapalım!

10. Kapanışı da bu mükemmel açıyla yapalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın