Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Bazen bir fotoğrafa ilk bakışta ne olduğunu anlamak neredeyse imkansız oluyor. Gözünüz gördüğüne inanmak istese de beyin hemen kabul etmiyor. Tuhaf açılarla çekilmiş bazı kareler tam olarak bunu yaşatıyor bize! Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç görüntüler, sıradan bir anı algılarla nasıl ters yüz edebileceğinizi gösteriyor. Şimdi gelin, bu kafa karıştırıcı fotoğraflara birlikte bakalım!
İyi eğlenceler...
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1. Halı mı yoksa basamak mı diye düşünürken tepetaklak düştük bile 😂
2. Biraz zor oldu ama anladık sonunda...
3. Cuk oturmuş!
4. Bacağı bulabilen yorumlara yazsın! Biz hala bulamadık da...
5. Nasıl ya?
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6. Fotoşop diyenler bu sefer gerçekten utanabilir.
7. Kim kimi taşıyor tam olarak?
8. 😂👇🏻
9. Kediler ve durdukları tuhaf yerler...
10. Elim kolum uzun derken bundan mı bahsediyorlardı acaba? 😂
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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