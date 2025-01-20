Tuba Büyüküstün'ün İkizleri 13 Oldu, Şevval Şahin Yine Poz Kesti: 20 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Tuba Büyüküstün'ün İkizleri 13 Oldu, Şevval Şahin Yine Poz Kesti: 20 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Tatlıses
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Şevval Şahin
Cemal Can Canseven
Özge Ulusoy
Şeyma Subaşı
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Gonca Vuslateri
Didem Soydan
Gülben Ergen
Berrak Tüzünataç
Cemre Baysel
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Tuba Büyüküstün
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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