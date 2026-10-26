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Trump'tan Rapçi Nicki Minaj'a Olay Sözler: "Muhteşem Kalçaya Baktım"

Trump'tan Rapçi Nicki Minaj'a Olay Sözler: "Muhteşem Kalçaya Baktım"

Donald Trump
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 09:51
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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Michigan'da düzenlediği mitingde ünlü rapçi Nicki Minaj hakkında yaptığı yorumla yine gündemin ilk sırasına yerleşti. Kalabalığa seslenen Trump, Minaj'ın kalçasını övdü ve ardından onu sahneye davet etti. Kendini Trump'ın “bir numaralı hayranı” olarak tanımlayan Minaj ise kürsüde Başkan'a övgüler yağdırdı.

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Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler.

Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde pazar günü Michigan'ın Port Huron kentinde Cumhuriyetçi adaylar için sahneye çıktı. BBC'nin aktardığına göre konuşmasının bir bölümünde kalabalığın içindeki ünlü rapçi Nicki Minaj'ı işaret etti.

“Bu arada, az önce güzel bir kalça gördüm. Nicki Minaj. Gözden kaçırmak zor” diyen Trump, ünlü rapçiden ayağa kalkmasını istedi. Salon alkış ve tezahüratlarla inlerken Trump, sözleri yüzünden Minaj'ın “alınmamış” olmasını umduğunu da ekledi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nicki Minaj kürsüde. Trump'ın bakışları dikkat çekti.

Nicki Minaj kürsüde. Trump'ın bakışları dikkat çekti.

Altın rengi, Gucci logolu takım elbisesiyle kürsüye gelen Minaj, Trump'ın “ülkenin enerjisini değiştirdiğini” söyledi. “Bize dört gözle bekleyeceğimiz bir gelecek verdi” diyen ünlü isim, kalabalığa hem Trump'ın hem de Michigan'daki Cumhuriyetçi adayların isimlerini tezahürat olarak söyletti.

“Bu harika insanların seçilmesine gerçekten ihtiyacımız var, çünkü bu, ülkemiz için büyük bir dönüm noktası” ifadelerini kullanan Minaj sahneden inerken Trump da onu övgülerle uğurladı: “Hiç bu kadar güzel görünmemişti. Meseleyi anlıyor. Akıllı biri.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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