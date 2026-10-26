Trump'tan Rapçi Nicki Minaj'a Olay Sözler: "Muhteşem Kalçaya Baktım"
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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Michigan'da düzenlediği mitingde ünlü rapçi Nicki Minaj hakkında yaptığı yorumla yine gündemin ilk sırasına yerleşti. Kalabalığa seslenen Trump, Minaj'ın kalçasını övdü ve ardından onu sahneye davet etti. Kendini Trump'ın “bir numaralı hayranı” olarak tanımlayan Minaj ise kürsüde Başkan'a övgüler yağdırdı.
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler.
Nicki Minaj kürsüde. Trump'ın bakışları dikkat çekti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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