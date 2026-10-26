Trump'tan Rapçi Nicki Minaj'a Olay Sözler: "Muhteşem Kalçaya Baktım"

Altın rengi, Gucci logolu takım elbisesiyle kürsüye gelen Minaj, Trump'ın “ülkenin enerjisini değiştirdiğini” söyledi. “Bize dört gözle bekleyeceğimiz bir gelecek verdi” diyen ünlü isim, kalabalığa hem Trump'ın hem de Michigan'daki Cumhuriyetçi adayların isimlerini tezahürat olarak söyletti.

“Bu harika insanların seçilmesine gerçekten ihtiyacımız var, çünkü bu, ülkemiz için büyük bir dönüm noktası” ifadelerini kullanan Minaj sahneden inerken Trump da onu övgülerle uğurladı: “Hiç bu kadar güzel görünmemişti. Meseleyi anlıyor. Akıllı biri.”