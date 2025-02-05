onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TRT, Yunanistan’ın Eurovision 2025’teki Şarkısı Hakkında İnceleme Başlattı

TRT, Yunanistan’ın Eurovision 2025’teki Şarkısı Hakkında İnceleme Başlattı

Eurovision
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.02.2025 - 15:57

Eurovision Türkiye, bu yıl yarışmada Yunanistan'ı temsil edecek şarkının sözlerinde Pontus Rum Soykırımı'ndan bahsedildiği iddiaları üzerine TRT'nin inceleme başlatacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eurovision Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 69'uncusu düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ı temsil edecek 'Asteromata' adlı parça hakkında TRT'nin inceleme başlatacağını duyurdu.

Eurovision Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 69'uncusu düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ı temsil edecek 'Asteromata' adlı parça hakkında TRT'nin inceleme başlatacağını duyurdu.

Eurovision Türkiye, Yunan basınında ve sosyal medyada, şarkının Pontus Rum Soykırımı ve mültecilerden ilham alınarak yazıldığına yer veren haberlerin ardından yaptığı paylaşımda, TRT ile iletişime geçtiklerini belirterek, TRT'nin iddiaları inceleyeceğini ve "Türkiye'nin rahatsızlığının en üst seviyeden iletileceğini" aktardı.

Eurovision Türkiye, Yunan basınında ve sosyal medyada, şarkının Pontus Rum Soykırımı ve mültecilerden ilham alınarak yazıldığına yer veren haberlerin ardından yaptığı paylaşımda, TRT ile iletişime geçtiklerini belirterek, TRT'nin iddiaları inceleyeceğini ve "Türkiye'nin rahatsızlığının en üst seviyeden iletileceğini" aktardı.

Claudia Papadopoulou'nun şarkısı, Yunanistan devlet kanalı ERT tarafından yapılan ve 12 şarkının katıldığı elemeden 44 puan alarak birinci olarak seçildi.

Claudia Papadopoulou'nun şarkısı, Yunanistan devlet kanalı ERT tarafından yapılan ve 12 şarkının katıldığı elemeden 44 puan alarak birinci olarak seçildi.

Papadopoulou'nun "Şarkı genel olarak yerlerinden edilmiş, topraklarını kaybetmiş insanlarla ilgili" dediği şarkının sözleri şöyle:

Papadopoulou'nun "Şarkı genel olarak yerlerinden edilmiş, topraklarını kaybetmiş insanlarla ilgili" dediği şarkının sözleri şöyle:

'Tatlı annem, benim için ağlama

Siyah giyseler bile

bedenimi parçaladım

Alevler onu yenemez

Ateşin kırlangıçları

Denizler geçse de

Onun için kök salıyorum

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni öpmek için dön

Kutsal gözyaşlarında

Silmek için dudaklarım

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Tatlı annem, bana ağlama

Hayatım bir tekne

Kim geri dönüş arıyor

Elbisemi havalandır

Yıldız gözlü küçüğüm

Seni yakalama sırası bende

Unutulmuş kanatlarım

zar zor dinlenebiliyorum

Ah yıldızım, hazinem

Ah yıldızım, hazinem

yıldızım'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın