TRT, Yunanistan’ın Eurovision 2025’teki Şarkısı Hakkında İnceleme Başlattı
TRT, Yunanistan’ın Eurovision 2025’teki Şarkısı Hakkında İnceleme Başlattı
Eurovision Türkiye, bu yıl yarışmada Yunanistan'ı temsil edecek şarkının sözlerinde Pontus Rum Soykırımı'ndan bahsedildiği iddiaları üzerine TRT'nin inceleme başlatacağını duyurdu.
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Eurovision Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 69'uncusu düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan'ı temsil edecek 'Asteromata' adlı parça hakkında TRT'nin inceleme başlatacağını duyurdu.
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Eurovision Türkiye, Yunan basınında ve sosyal medyada, şarkının Pontus Rum Soykırımı ve mültecilerden ilham alınarak yazıldığına yer veren haberlerin ardından yaptığı paylaşımda, TRT ile iletişime geçtiklerini belirterek, TRT'nin iddiaları inceleyeceğini ve "Türkiye'nin rahatsızlığının en üst seviyeden iletileceğini" aktardı.
Claudia Papadopoulou'nun şarkısı, Yunanistan devlet kanalı ERT tarafından yapılan ve 12 şarkının katıldığı elemeden 44 puan alarak birinci olarak seçildi.
Papadopoulou'nun "Şarkı genel olarak yerlerinden edilmiş, topraklarını kaybetmiş insanlarla ilgili" dediği şarkının sözleri şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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