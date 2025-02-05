Reuters: “Ülkelerine Dönen Suriyeliler Pişman Oldu, Yeniden Türkiye’ye Dönmek İstiyorlar”
Reuters: “Ülkelerine Dönen Suriyeliler Pişman Oldu, Yeniden Türkiye’ye Dönmek İstiyorlar”
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Suriye’de Esad rejimin sonlanmasının ardından binlerce Suriye vatandaşı ülkesine döndü ancak karşılaştıkları manzara hiç de umdukları gibi çıkmadı.
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Reuters’ın konuştuğu Suriye vatandaşı Ahmed el-Şeyh, Türkiye’den memleketine dönerken duyduğu heyecanı, 13 yıl süren savaşın ardından Suriye’deki zorlu yaşam koşulları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü söylüyor.
Şeyh, 8 Aralık'ta Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye umutla dönen 35 bin Suriyeliden biri. Gönüllü dönüş belgesi imzalayarak Türkiye'ye geri dönme hakkından feragat etti.
Ancak Türkiye’deki mülteci dernekleri, onun gibi birçok kişinin savaşın harap ettiği ülkedeki yaşamın gerçekleri karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.
"Gördüğüm manzara beklentilerimin çok ötesindeydi, tam anlamıyla felaketti," diyen 35 yaşındaki Şeyh, sekiz yıl önce kaçtığı Halep’teki evine dönüşünden sonra yaşadıklarını anlatıyor.
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Sık sık su ve elektrik kesintileri yaşandığını, internet erişiminin ise neredeyse hiç olmadığını vurguluyor. Şeyh, Suriye’deki yetersiz yaşam standartları ve eğitim ile iş olanaklarının sınırlılığı karşısında hayal kırıklığına uğramış durumda.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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