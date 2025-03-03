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TRT Tabii'nin Yeni Dizisi Kara Kış'ta Ulvi Kahyaoğlu’nun Partneri Eylül Su Sapan Oldu!

TRT Tabii'nin Yeni Dizisi Kara Kış'ta Ulvi Kahyaoğlu’nun Partneri Eylül Su Sapan Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.03.2025 - 00:58

1939 yılında 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği Erzincan depreminde yaşanan etkileyici bir olayı ele alacak olan Kara Kış dizisiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Dizide savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım, gazeteci Naci Sadullah’ı Ulvi Kahyaoğlu, savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir canlandıracağı daha önce belli olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulvi Kahyaoğlu'nun partneri de Eylül Su Sapan oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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TRT Tabii etkileyici bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT Tabii etkileyici bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kara Kış adlı dizide 1939 yılında 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği Erzincan depremi konu alınacak.

Türkiye tarihine geçen bu afette yaşanan bir olayın ele alınacağı dizide, savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım, savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir canlandıracak.

Türkiye tarihine geçen bu afette yaşanan bir olayın ele alınacağı dizide, savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım, savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir canlandıracak.

Dizide gazeteci Naci Sadullah karakterine ise Ulvi Kahyaoğlu'nun hayat vereceği daha önce açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kahyaoğlu'nun partneri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kahyaoğlu'nun partneri belli oldu.

İsmi henüz net olmasa da şu anlık Cavidan olarak düşünülen karakteri Eylül Su Sapan canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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