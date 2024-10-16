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Toronto'yu Esenyurt ve Beylikdüzü'yle Kıyaslayan Gurbetçi Sosyal Medyayı Karıştırdı

Toronto'yu Esenyurt ve Beylikdüzü'yle Kıyaslayan Gurbetçi Sosyal Medyayı Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 22:22

Kanada'da yaşayan ve sosyal medyada yaptığı ironi paylaşımlarla tanınan @mahmutkaleli77, 'Kanada neden vize vermiyor' başlıklı videosuyla dikkat çekti.

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Instagram hesabından sık sık Kanada ile ilgili ironi paylaşımlar yapan kullanıcı bu kez vize hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Instagram hesabından sık sık Kanada ile ilgili ironi paylaşımlar yapan kullanıcı bu kez vize hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Turistlerin her yıl yoğun olarak tercih ettiği ülke olan Kanada'ya vize alamayanlarla ilgili ''Mesela Toronto şehri; Esenyurt ve Beylikdüzü'nde daha çok gezilecek yer var" dedi.

Turistlerin her yıl yoğun olarak tercih ettiği ülke olan Kanada'ya vize alamayanlarla ilgili ''Mesela Toronto şehri; Esenyurt ve Beylikdüzü'nde daha çok gezilecek yer var" dedi.

Paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddiye alınınca yorumlar da gecikmedi.

Paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddiye alınınca yorumlar da gecikmedi.

İşte önce videoya bakalım ardından gelen yorumlara:

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