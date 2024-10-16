Toronto'yu Esenyurt ve Beylikdüzü'yle Kıyaslayan Gurbetçi Sosyal Medyayı Karıştırdı
Toronto'yu Esenyurt ve Beylikdüzü'yle Kıyaslayan Gurbetçi Sosyal Medyayı Karıştırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram hesabından sık sık Kanada ile ilgili ironi paylaşımlar yapan kullanıcı bu kez vize hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turistlerin her yıl yoğun olarak tercih ettiği ülke olan Kanada'ya vize alamayanlarla ilgili ''Mesela Toronto şehri; Esenyurt ve Beylikdüzü'nde daha çok gezilecek yer var" dedi.
Paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddiye alınınca yorumlar da gecikmedi.
İşte önce videoya bakalım ardından gelen yorumlara:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın