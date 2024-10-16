Kore'de Ahtapot Yiyen Türk, Yaşadığı Panik Anlarını Videoya Kaydederek Sosyal Medyada Paylaştı
Kore'de Ahtapot Yiyen Türk, Yaşadığı Panik Anlarını Videoya Kaydederek Sosyal Medyada Paylaştı
Kore'de gittiğini restoranda ahtapot yiyen bir Türk, o anları kayda alarak sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlk deneyiminde tedirgin olan kişi yedikten sonra boğazında ahtapotun hareket ettiğini hissettiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kore, Çin ve Japonya gibi ülkelerin yemek kültürleri Türkiye'dekilerle oldukça farklılık gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ülkelerde bazı insanlar bizlerin evde görsek korkarak kaçacağımız böcekleri hiç tereddüt etmeden tüketebiliyor.
Son olarak Kore'de canlı ahtapot yiyen bir Türk o anları kaydetti. İlk kez bu deneyimi yaşayan kişi önce "Çok korkuyorum, nasıl yiyeceğim bunu? Hareket ediyor" diyerek tedirginliğini dile getirdi.
Yemek sonrası da "Boğazımdan geçerken hareket ettiğini hissediyorum, çok fena" şeklinde konuştu.
Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından da birçok kullanıcı "Nasıl yedin ya?" gibi yorumlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte önce videoyu izleyelim ardından gelen tepkilere bakalım:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.