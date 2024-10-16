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Kore'de Ahtapot Yiyen Türk, Yaşadığı Panik Anlarını Videoya Kaydederek Sosyal Medyada Paylaştı

Kore'de Ahtapot Yiyen Türk, Yaşadığı Panik Anlarını Videoya Kaydederek Sosyal Medyada Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 20:29

Kore'de gittiğini restoranda ahtapot yiyen bir Türk, o anları kayda alarak sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlk deneyiminde tedirgin olan kişi yedikten sonra boğazında ahtapotun hareket ettiğini hissettiğini söyledi.

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Kore, Çin ve Japonya gibi ülkelerin yemek kültürleri Türkiye'dekilerle oldukça farklılık gösteriyor.

Kore, Çin ve Japonya gibi ülkelerin yemek kültürleri Türkiye'dekilerle oldukça farklılık gösteriyor.

Bu ülkelerde bazı insanlar bizlerin evde görsek korkarak kaçacağımız böcekleri hiç tereddüt etmeden tüketebiliyor.

Bu ülkelerde bazı insanlar bizlerin evde görsek korkarak kaçacağımız böcekleri hiç tereddüt etmeden tüketebiliyor.

Son olarak Kore'de canlı ahtapot yiyen bir Türk o anları kaydetti. İlk kez bu deneyimi yaşayan kişi önce "Çok korkuyorum, nasıl yiyeceğim bunu? Hareket ediyor" diyerek tedirginliğini dile getirdi.

Son olarak Kore'de canlı ahtapot yiyen bir Türk o anları kaydetti. İlk kez bu deneyimi yaşayan kişi önce "Çok korkuyorum, nasıl yiyeceğim bunu? Hareket ediyor" diyerek tedirginliğini dile getirdi.

Yemek sonrası da "Boğazımdan geçerken hareket ettiğini hissediyorum, çok fena" şeklinde konuştu.

Yemek sonrası da "Boğazımdan geçerken hareket ettiğini hissediyorum, çok fena" şeklinde konuştu.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından da birçok kullanıcı "Nasıl yedin ya?" gibi yorumlarda bulundu.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından da birçok kullanıcı "Nasıl yedin ya?" gibi yorumlarda bulundu.
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İşte önce videoyu izleyelim ardından gelen tepkilere bakalım:

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