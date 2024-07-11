Topluma Sağladıkları Katkılarla Hepimizi 100 Yıl İleri Taşıyan (!) Kullanıcılar

Sosyal bir varlık olan insan, topluluklar halinde yaşar, dolayısıyla üzerine birtakım sorumluluklar yüklenir. Herkesin bir noktada topluma katkı sağlaması gerekir.

Peki siz daha önce, topluma ne katkı sağladığınızı düşünmüş müydünüz?