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Topluma Sağladıkları Katkılarla Hepimizi 100 Yıl İleri Taşıyan (!) Kullanıcılar

Topluma Sağladıkları Katkılarla Hepimizi 100 Yıl İleri Taşıyan (!) Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 15:21

Her yiğidin yoğurt yiyişi de topluma sağladığı katkısı da farklıdır sonuçta. Kimsenin toplum katkısına kimse karışamaz! Az da olsa topluma sağladıkları katkıları paylaşarak güldüren kişilere gelin bir bakalım.

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İster kabul edin ister etmeyin, içerisinde yaşadığımız topluma karşı bir sorumluluğumuz var.

İster kabul edin ister etmeyin, içerisinde yaşadığımız topluma karşı bir sorumluluğumuz var.

Sosyal bir varlık olan insan, topluluklar halinde yaşar, dolayısıyla üzerine birtakım sorumluluklar yüklenir. Herkesin bir noktada topluma katkı sağlaması gerekir.

Peki siz daha önce, topluma ne katkı sağladığınızı düşünmüş müydünüz?

Bir kullanıcı bu soruyu sosyal medya hesabından sormaya karar verdi.

Bir kullanıcı bu soruyu sosyal medya hesabından sormaya karar verdi.
twitter.com

Birbirinden yaratıcı cevaplar da gecikmedi!

Birbirinden yaratıcı cevaplar da gecikmedi!
twitter.com

O zaman kapatılmana da gerek yok.

O zaman kapatılmana da gerek yok.
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Kolay gelsin, iyi günler, günaydın...

Kolay gelsin, iyi günler, günaydın...
twitter.com
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twitter.com

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İnenlere öncelik veriyor muyuz peki?

İnenlere öncelik veriyor muyuz peki?
twitter.com

Duyurulur.

Duyurulur.
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Nasıl da fedakarız ama.

Nasıl da fedakarız ama.
twitter.com
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Hele İstanbul'daysanız hiç gereği yok. Teşekkür ederiz.

Hele İstanbul'daysanız hiç gereği yok. Teşekkür ederiz.
twitter.com

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