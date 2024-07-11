Topluma Sağladıkları Katkılarla Hepimizi 100 Yıl İleri Taşıyan (!) Kullanıcılar
Topluma Sağladıkları Katkılarla Hepimizi 100 Yıl İleri Taşıyan (!) Kullanıcılar
Her yiğidin yoğurt yiyişi de topluma sağladığı katkısı da farklıdır sonuçta. Kimsenin toplum katkısına kimse karışamaz! Az da olsa topluma sağladıkları katkıları paylaşarak güldüren kişilere gelin bir bakalım.
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İster kabul edin ister etmeyin, içerisinde yaşadığımız topluma karşı bir sorumluluğumuz var.
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Bir kullanıcı bu soruyu sosyal medya hesabından sormaya karar verdi.
Birbirinden yaratıcı cevaplar da gecikmedi!
O zaman kapatılmana da gerek yok.
Kolay gelsin, iyi günler, günaydın...
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İnenlere öncelik veriyor muyuz peki?
Duyurulur.
Nasıl da fedakarız ama.
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Hele İstanbul'daysanız hiç gereği yok. Teşekkür ederiz.
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