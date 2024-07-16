Toplanın Taşınıyoruz: Ay'ın Yüzeyinde İlk Kez Bir Mağara Keşfedildi!

Ay'ın yüzeyinde olduğu düşünülen mağaralar, gelecekte yerleşim kurulabilecek yerler olarak görülüyordu. Fakat mağara fikri henüz tam olarak netlik kazanmamıştı...Ta ki bugüne kadar!

Bilim insanları tarihte bir ilke imza atarak Ay'da bir mağara keşfettiler. Bu mağaranın ileride yerleşim yeri olarak kullanılabileceği öngörülüyor.

Kaynak: IFL Science