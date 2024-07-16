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Toplanın Taşınıyoruz: Ay'ın Yüzeyinde İlk Kez Bir Mağara Keşfedildi!

Toplanın Taşınıyoruz: Ay'ın Yüzeyinde İlk Kez Bir Mağara Keşfedildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 12:36

Ay'ın yüzeyinde olduğu düşünülen mağaralar, gelecekte yerleşim kurulabilecek yerler olarak görülüyordu. Fakat mağara fikri henüz tam olarak netlik kazanmamıştı...Ta ki bugüne kadar! 

Bilim insanları tarihte bir ilke imza atarak Ay'da bir mağara keşfettiler. Bu mağaranın ileride yerleşim yeri olarak kullanılabileceği öngörülüyor.

Kaynak: IFL Science

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Bilim insanları tarihi bir keşfe daha imza attı.

Bilim insanları tarihi bir keşfe daha imza attı.

İlk kez Ay'ın yüzeyinden ulaşılabilen bir mağara keşfedildi. Bu keşif, Ay'da kalıcı olarak yerleşilmesinin resmen önünü açtı!

Keşfedilen mağaranın tıpkı dünyamızda olduğu gibi çevresel etkileri azaltabileceği düşünülüyor.

Keşfedilen mağaranın tıpkı dünyamızda olduğu gibi çevresel etkileri azaltabileceği düşünülüyor.

Astronotlar, Ay'da uzun süre kalmak istedikleri zaman birtakım problemlerle karşı karşıya kalıyor. Uzay radyasyonu ve Ay'ın yaydığı sıcaklık, insanların Ay'ın yüzeyine uzun süreli kalmasına engel oluyor. 

Buna en 'doğal' ve 'masrafsız' çözüm ise elbette mağaralar.

Yaklaşık 100 metre derinlikte bulunan bu mağara, gelecekte Ay üssü olarak kullanılabilecek bir konumda.

Yaklaşık 100 metre derinlikte bulunan bu mağara, gelecekte Ay üssü olarak kullanılabilecek bir konumda.

Ay'da güvenli bir yaşam sürebilmek için, öncelikle Ay'ın çevresel koşullarında uzun süreli yaşamın nasıl mümkün olacağı sorununun çözülmesi gerekiyor. Tahmin edersiniz ki, astronotlar için Dünya'dan malzeme götürmek ve orada bir bina inşa etmek oldukça maliyetli. 

Keşfedilen mağaralar ise bu görev için biçilmiş kaftan!

Mağara, Neil Armstrong'un ayak bastığı yer olan 'Sessizlik Denizi' yakınlarında keşfedildi.

Mağara, Neil Armstrong'un ayak bastığı yer olan 'Sessizlik Denizi' yakınlarında keşfedildi.

Mağaranın bugüne kadar gözlemlenen 200 konumdan biri olduğu, bu mağaraların birçoğunun ise lav tüpünün çökmesi sonucu oluştuğu aktarılıyor. 

Mağara, 45 metre genişliğinde ve 80 metre uzunluğunda, yaklaşık 14 tenis kortu büyüklüğünde...

Bakalım ileride bu mağaraların birinde yaşayabilecek miyiz?

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