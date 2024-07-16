Toplanın Taşınıyoruz: Ay'ın Yüzeyinde İlk Kez Bir Mağara Keşfedildi!
Toplanın Taşınıyoruz: Ay'ın Yüzeyinde İlk Kez Bir Mağara Keşfedildi!
Ay'ın yüzeyinde olduğu düşünülen mağaralar, gelecekte yerleşim kurulabilecek yerler olarak görülüyordu. Fakat mağara fikri henüz tam olarak netlik kazanmamıştı...Ta ki bugüne kadar!
Bilim insanları tarihte bir ilke imza atarak Ay'da bir mağara keşfettiler. Bu mağaranın ileride yerleşim yeri olarak kullanılabileceği öngörülüyor.
Kaynak: IFL Science
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Bilim insanları tarihi bir keşfe daha imza attı.
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Keşfedilen mağaranın tıpkı dünyamızda olduğu gibi çevresel etkileri azaltabileceği düşünülüyor.
Yaklaşık 100 metre derinlikte bulunan bu mağara, gelecekte Ay üssü olarak kullanılabilecek bir konumda.
Mağara, Neil Armstrong'un ayak bastığı yer olan 'Sessizlik Denizi' yakınlarında keşfedildi.
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