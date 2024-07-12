Everest Dağı'nda Yumurta Haşlamak İmkansız! Peki Neden?
Everest Dağı'nda Yumurta Haşlamak İmkansız! Peki Neden?
Uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından Everest Dağı'nın zirvesine ulaştınız! Tam da o anda canınız bir haşlanmış yumurta çekti. Size kötü bir haberimiz var, Everest Dağı'nda yumurta haşlayamazsınız!
Peki neden?
Kaynak: IFL Science
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Everest Dağı'nın zirvesi, Dünya'nın en yüksek noktası bildiğiniz üzere.
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Diyelim ki sizler de macera tutkunuzun peşinden gitmek istediniz ve Everest'e tırmanmaya karar verdiniz!
Everest'in zirvesine ulaştığınız anda ise içinizde garip bir istek oluştu...Bir anda canınız evinizin huzurlu mutfağında yediğiniz gibi bir haşlanmış yumurta çekti!
Everest'in zirvesinde yumurta haşlamanız imkansız! Peki neden?
Yaklaşık her 300 metrede, suyun kaynama sıcaklığı 1°C düşecektir. Everest'in tepesinde ise bu sıcaklık 68°C’ye kadar düşer.
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Çok da imkansız değil. Everest'in tepesine ısı yalıtımlı düdüklü tencere götürürseniz, bunu yapabilirsiniz. Mytbusters olmadıkça neden böyle bir şey yapasın... Devamını Gör
kimsenin oraya çıkacak gte sahip olmaması olabilirmi?
Bizde mangal yakarız beaa 😂