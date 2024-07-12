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Everest Dağı'nda Yumurta Haşlamak İmkansız! Peki Neden?

Everest Dağı'nda Yumurta Haşlamak İmkansız! Peki Neden?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 18:46

Uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından Everest Dağı'nın zirvesine ulaştınız! Tam da o anda canınız bir haşlanmış yumurta çekti. Size kötü bir haberimiz var, Everest Dağı'nda yumurta haşlayamazsınız!

Peki neden?

Kaynak: IFL Science

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Everest Dağı'nın zirvesi, Dünya'nın en yüksek noktası bildiğiniz üzere.

Everest Dağı'nın zirvesi, Dünya'nın en yüksek noktası bildiğiniz üzere.

Dünya'nın en yüksek noktası denince, insanın bi' aklı çelinmiyor değil. Haliyle bugüne kadar pek çok kişi Everest'e tırmanma hayalleri kurdu. Everest'e tırmanmaya çalışırken 311 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarılıyor.

Diyelim ki sizler de macera tutkunuzun peşinden gitmek istediniz ve Everest'e tırmanmaya karar verdiniz!

Diyelim ki sizler de macera tutkunuzun peşinden gitmek istediniz ve Everest'e tırmanmaya karar verdiniz!

Günler süren bir çabanın sonucunda, Everest'in tepesine çıkmayı da başardınız. Öncelikle sizi tebrik ederiz!

Everest'in zirvesine ulaştığınız anda ise içinizde garip bir istek oluştu...Bir anda canınız evinizin huzurlu mutfağında yediğiniz gibi bir haşlanmış yumurta çekti!

Everest'in zirvesine ulaştığınız anda ise içinizde garip bir istek oluştu...Bir anda canınız evinizin huzurlu mutfağında yediğiniz gibi bir haşlanmış yumurta çekti!

Ne hikmetse bunu önceden tahmin etmiş olacaksınız ki yanınızda ta Everest'in tepesine kadar çiğ yumurta çıkarmayı da başardınız. 

Fakat size çok kötü bir haberimiz var...

Everest'in zirvesinde yumurta haşlamanız imkansız! Peki neden?

Everest'in zirvesinde yumurta haşlamanız imkansız! Peki neden?

Everest'te yumurta haşlamanızın önündeki engel, katı kurallar değil, atmosfer basıncı. Su, deniz seviyesinde 100°C sıcaklıkta kaynar biliyorsunuz ki.

Deniz seviyesinden de ne kadar yükseğe çıkarsanız, suyu kaynatmanız için gereken sıcaklık o denli düşecektir.

Yaklaşık her 300 metrede, suyun kaynama sıcaklığı 1°C düşecektir. Everest'in tepesinde ise bu sıcaklık 68°C’ye kadar düşer.

Yaklaşık her 300 metrede, suyun kaynama sıcaklığı 1°C düşecektir. Everest'in tepesinde ise bu sıcaklık 68°C’ye kadar düşer.

Bu sıcaklık ise yumurtayı pişirmek için yeterli değil! 

Yumurta beyazının haşlanması için, en az 80°C, sarısının haşlanması için ise en az 70°C’ye ihtiyaç duyulur.

Everest'in zirvesinde haşlanmış yumurta keyfi yapamayacağımız için çok üzgünüz!

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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sinan kemal

Çok da imkansız değil. Everest'in tepesine ısı yalıtımlı düdüklü tencere götürürseniz, bunu yapabilirsiniz. Mytbusters olmadıkça neden böyle bir şey yapasın... Devamını Gör

Cilveli Ahmet Hoca

kimsenin oraya çıkacak gte sahip olmaması olabilirmi?

Darbeli Matkap

Bizde mangal yakarız beaa 😂