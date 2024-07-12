Everest Dağı'nda Yumurta Haşlamak İmkansız! Peki Neden?

Bu sıcaklık ise yumurtayı pişirmek için yeterli değil!

Yumurta beyazının haşlanması için, en az 80°C, sarısının haşlanması için ise en az 70°C’ye ihtiyaç duyulur.

Everest'in zirvesinde haşlanmış yumurta keyfi yapamayacağımız için çok üzgünüz!