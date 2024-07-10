Bunu da Yaptılar: Laboratuvarda Üretilen Jelatinin Tadı Gerçek Eti Aratmıyor
Bunu da Yaptılar: Laboratuvarda Üretilen Jelatinin Tadı Gerçek Eti Aratmıyor
Laboratuvarda hücre kültürlerinden üretilen ve halk arasında 'yapay et' adıyla bilinen etlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de yapılan bir araştırma, laboratuvarda üretilen yeni bir kültürün, yapay ete gerçek et tadı verebileceğini ortaya çıkardı.
Kaynak: IFL Science
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Geçtiğimiz günlerde, robotlara nakil edilebilecek yeni bir insan derisi üretildi.
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Bu yapay insan derisini andıran yeni bir ürün daha üretildi. Burada görmüş olduğunuz pembe jelatin, aslında yapay etlere gerçek et aromasını vermek için üretildi.
Yapay etler, hayvan kök hücrelerinin besin açısından zengin bir sıvı içerisinde büyütülmesiyle elde ediliyor.
Fakat söz konusu yapay et olduğunda karşımıza çıkan birçok problem var.
Kültür etlerinin en büyük sorunu ise tatları. Yapay etlerin tadı, gerçek etin tadına yaklaşamıyor bile.
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