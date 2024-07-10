Bunu da Yaptılar: Laboratuvarda Üretilen Jelatinin Tadı Gerçek Eti Aratmıyor

Yapay etin, halihazırda tükettiğimiz etlerin yerini alması amaçlandığı için aslında tadı da oldukça önemli. Yeni yapılan çalışmalarda, et tadına oldukça yaklaşıldığı belirtiliyor.

Yeni üretilen bu kültürle elde edilen yapay etleri deneyen bir kişi, tam olarak et tadı almadığını ancak önceki denemelerine göre başarılı olduğunu belirtiyor.