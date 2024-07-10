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Bunu da Yaptılar: Laboratuvarda Üretilen Jelatinin Tadı Gerçek Eti Aratmıyor

Bunu da Yaptılar: Laboratuvarda Üretilen Jelatinin Tadı Gerçek Eti Aratmıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.07.2024 - 12:49

Laboratuvarda hücre kültürlerinden üretilen ve halk arasında 'yapay et' adıyla bilinen etlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de yapılan bir araştırma, laboratuvarda üretilen yeni bir kültürün, yapay ete gerçek et tadı verebileceğini ortaya çıkardı.

Kaynak: IFL Science

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Geçtiğimiz günlerde, robotlara nakil edilebilecek yeni bir insan derisi üretildi.

Geçtiğimiz günlerde, robotlara nakil edilebilecek yeni bir insan derisi üretildi.

Görmüş olduğunuz bu pembe deri sayesinde, robotlar daha insancıl görünüme sahip olabilecek. Yüzündeki mimikler de daha gerçekçi bir şekilde görülebilecek.

Bu yapay insan derisini andıran yeni bir ürün daha üretildi. Burada görmüş olduğunuz pembe jelatin, aslında yapay etlere gerçek et aromasını vermek için üretildi.

Bu yapay insan derisini andıran yeni bir ürün daha üretildi. Burada görmüş olduğunuz pembe jelatin, aslında yapay etlere gerçek et aromasını vermek için üretildi.

Güney Kore'de yapılan bir araştırmada laboratuvarda yeni bir kültür üretildi. Bu jelatinin en büyük özelliği ise yapay etlere gerçek et tadını verebilecek olması.

Yapay etler, hayvan kök hücrelerinin besin açısından zengin bir sıvı içerisinde büyütülmesiyle elde ediliyor.

Yapay etler, hayvan kök hücrelerinin besin açısından zengin bir sıvı içerisinde büyütülmesiyle elde ediliyor.

Geleneksel hayvan çiftliklerindeki üretime nazaran daha az toprak, daha az yem, daha az su kullanılıyor. Ayrıca çiftlik hayvanlarının kullanımı da ortadan kalkıyor.

Fakat söz konusu yapay et olduğunda karşımıza çıkan birçok problem var.

Fakat söz konusu yapay et olduğunda karşımıza çıkan birçok problem var.

Halihazırda yapay et üreten kurumlar bulunuyor. Fakat yapay et üretimi oldukça maliyetli. Ayrıca bu etlerin seri üretimi de şu anda söz konusu değil.

Kültür etlerinin en büyük sorunu ise tatları. Yapay etlerin tadı, gerçek etin tadına yaklaşamıyor bile.

Kültür etlerinin en büyük sorunu ise tatları. Yapay etlerin tadı, gerçek etin tadına yaklaşamıyor bile.

Yapay etin, halihazırda tükettiğimiz etlerin yerini alması amaçlandığı için aslında tadı da oldukça önemli. Yeni yapılan çalışmalarda, et tadına oldukça yaklaşıldığı belirtiliyor. 

Yeni üretilen bu kültürle elde edilen yapay etleri deneyen bir kişi, tam olarak et tadı almadığını ancak önceki denemelerine göre başarılı olduğunu belirtiyor.

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