Toksik İlişkide Red Flag'lerden Kurtulma Yolları

Eğer biri senin kişisel alanına, düşüncelerine ya da zamanına saygı göstermiyorsa ve sen de “Aman kavga çıkmasın” diye her şeye tamam diyorsan o ilişki seni değil sadece karşı tarafı mutlu eder. Kendine ait sınırların olsun ve bu sınırları açıkça dile getir. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin: Bu senin huzurun, senin alanın!