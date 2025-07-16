Toksik İlişkide Red Flag'lerden Kurtulma Yolları
Bazı ilişkiler var ki başta her şey toz pembe görünür ama sonra bir bakmışsın sürekli kendini suçlu hissediyorsun, sınırların hiçe sayılıyor ya da duygusal rollercoaster’lardan kurtulamıyorsun. Evet evet, toksik ilişkiye hoş geldin! 🙃 Ama panik yok, bu yazıda “red flag”lerden nasıl kurtulabileceğini anlatacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. “Ben mi abartıyorum?” sorusunu sürekli soruyorsan cevap: Hayır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sınır koymayı öğren, kimseye minnet etme.
3. Manipülasyon radarını açık tut.
4. Empati kurayım derken kendini tüketme.
5. Sürekli özür diliyorsan önce bir dur ve düşün.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kıskançlığı aşk sanma çünkü sevgiyle kontrol arasında dağlar kadar fark var!
7. Bağlanmak başka bağımlı olmak başka.
8. Drama seviyorsa ona Raye'den Oscar Winning Tears ile yol ver.
9. Hataları kabul etmeyenle yol yürünmez.
10. Seni suçluyorsa daha fazlasını dinlemene gerek yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sadece iyi anıları düşünme.
12. Kendini izole etme ve dostlarını unutma.
13. Profesyonel destek almaktan çekinme.
14. Her şeyden önemlisi de kendini sev!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın