TOGG Fiyat Listesi Haziran 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Haziran 2024 fiyatlarını açıkladı. Pek çok araba modelinin fiyatlarında artış gözlemlenirken TOGG modellerinin Haziran ayı fiyatları da merak konusu oldu. Peki TOGG T10X ne kadar?

İşte TOGG Haziran 2024 güncel fiyat listesi.