TİP'li Ahmet Şık Eskişehir'de Rahatsızlandı: Kalp Damarlarında Tıkanıklık Tespit Edildi

DHA'nın haberine göre Ahmet Şık, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde rahatsızlandı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Şık'ın kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi ve anjiyo işlemi uygulandı.