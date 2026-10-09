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TİP'li Ahmet Şık Eskişehir'de Rahatsızlandı: Kalp Damarlarında Tıkanıklık Tespit Edildi

TİP'li Ahmet Şık Eskişehir'de Rahatsızlandı: Kalp Damarlarında Tıkanıklık Tespit Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 18:14
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TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Şık'ın kalp damarında tıkanıklık tespit edildi.

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Şık, Eskişehir'de rahatsızlandı.

Şık, Eskişehir'de rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre Ahmet Şık, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde rahatsızlandı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Şık'ın kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi ve anjiyo işlemi uygulandı.

Şık'ın sağlık durumu iyi.

Şık'ın sağlık durumu iyi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şık'ın, kendi isteği doğrultusunda ertesi gün İstanbul'daki bir hastaneye nakledilerek bypass ameliyatı olacağı bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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