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Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po! Teletabiler'e Trump Darbesi

Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po! Teletabiler'e Trump Darbesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 22:12

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşı hiç beklediğimiz bir şeyi etkiledi: Teletabiler! 90’lı yılların sonunda, 2000’li yılların başında çocuk olanların vazgeçilmezi çizgi dizisi Teletabiler de nasibini aldı. Teletabiler (Teletubbies) oyuncaklarının üreticisi İngiliz Character Group, Çin-ABD gümrük vergilerinin kendilerini olumsuz etkilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada “Yönetim Kurulu şirketin bu fırtınayı atlatabileceğinden emin” denildi. 

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Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po!

Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po!

Çocukluğunuz, gençliğiniz Teletabileri izlemekle geçtiyse karakterlerin isimlerini sıralarken söylediği o melodi eminim hâlâ hafızanızda. 90'lı yılların sonuna 2000'li yılların başına damga vuran çizgi dizi bir dönem hepimizin evine konuk oldu. Karakterlerin hepsinin bir rengi vardı. Tinky Wink, mor renkte; Dipsy yeşil renkte; LaLa, sarı renkte; Po ise kırmızı renkteydi. Çocukluğumuza dair özlediğimiz çizgi dizi Teletabiler, Donald Trump'tan nasibini alanlar listesine girdi...

Çin-ABD arasındaki küresel savaş Teletabileri de (Teletubbies) vurdu.

Teletabiler'i üreten oyuncak şirketi vergilerden olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Teletabiler'i üreten oyuncak şirketi vergilerden olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e getirdiği yüzde 145; Çin’in ise ABD’ye getirdiği yüzde 125 gümrük vergileriyle sarsıldı. Şirketler, markalar bu gümrük vergilerinden olumsuz etkilendi. Olumsuz etkilenenlerden biri de oyuncak sektörü oldu. Teletabiler oyuncaklarının üreticisi İngiliz Character Group, yaşananlara dair açıklama yaptı. Oyuncuklarının büyük kısmını Çin’de üreten ve ABD pazarında aktif rol oynayan şirket, iki ülkenin misilleme vergileri nedeniyle finansal değerlendirme yapamadıklarını belirtti. Şirket, geçen sene rekabetçi fiyatlandırmayı sürdürmek amacıyla operasyonlarının çoğunu Çin’e taşımıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada “ABD'nin özellikle Çin'den yapılan ithalata tek taraflı olarak gümrük vergileri koyması ve giderek artan misilleme önlemleri, çok kısa bir sürede küresel ekonomik istikrarı büyük ölçüde etkiledi” denildi. 

Açıklama şöyle devam etti:

“Şirketin sağlıklı nakit dengeleriyle güçlü bir bilançosu olmaya devam ediyor ve Yönetim Kurulu şirketin bu fırtınayı atlatabileceğinden emin.

“Küresel ekonomik manzaranın daha net bir resmini elde ettikçe hissedarlarımızı daha fazla bilgilendireceğiz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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