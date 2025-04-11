Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po! Teletabiler'e Trump Darbesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşı hiç beklediğimiz bir şeyi etkiledi: Teletabiler! 90’lı yılların sonunda, 2000’li yılların başında çocuk olanların vazgeçilmezi çizgi dizisi Teletabiler de nasibini aldı. Teletabiler (Teletubbies) oyuncaklarının üreticisi İngiliz Character Group, Çin-ABD gümrük vergilerinin kendilerini olumsuz etkilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada “Yönetim Kurulu şirketin bu fırtınayı atlatabileceğinden emin” denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teletabiler'i üreten oyuncak şirketi vergilerden olumsuz etkilendiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın