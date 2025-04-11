Tinky Winky, Dipsy, LaLa, Po! Teletabiler'e Trump Darbesi

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e getirdiği yüzde 145; Çin’in ise ABD’ye getirdiği yüzde 125 gümrük vergileriyle sarsıldı. Şirketler, markalar bu gümrük vergilerinden olumsuz etkilendi. Olumsuz etkilenenlerden biri de oyuncak sektörü oldu. Teletabiler oyuncaklarının üreticisi İngiliz Character Group, yaşananlara dair açıklama yaptı. Oyuncuklarının büyük kısmını Çin’de üreten ve ABD pazarında aktif rol oynayan şirket, iki ülkenin misilleme vergileri nedeniyle finansal değerlendirme yapamadıklarını belirtti. Şirket, geçen sene rekabetçi fiyatlandırmayı sürdürmek amacıyla operasyonlarının çoğunu Çin’e taşımıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada “ABD'nin özellikle Çin'den yapılan ithalata tek taraflı olarak gümrük vergileri koyması ve giderek artan misilleme önlemleri, çok kısa bir sürede küresel ekonomik istikrarı büyük ölçüde etkiledi” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Şirketin sağlıklı nakit dengeleriyle güçlü bir bilançosu olmaya devam ediyor ve Yönetim Kurulu şirketin bu fırtınayı atlatabileceğinden emin.

“Küresel ekonomik manzaranın daha net bir resmini elde ettikçe hissedarlarımızı daha fazla bilgilendireceğiz.”