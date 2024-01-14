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TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: İrem Derici'den Yakışıklı Güvenlik'e Her Şey!

TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: İrem Derici'den Yakışıklı Güvenlik'e Her Şey!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 15:03

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TikTok gündeminden geri kalmamak için bu haftanın bazı viral videolarını sizin için derledik. İşte TikTok'ta bu hafta olanlar

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Son zamanların trendi olan 80'ler efektini İrem Derici'de denedi. Güzel şarkıcının güzelliği hepimizi büyüledi.

Gören herkesi kıskandıran olay: TikTok'ta bir kullanıcı arkadaşının evinin içinde bulunan mini Starbucks'ı paylaştı.

KYK yurt odalarında renkli anların yaşandığı anlar da TikTok kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

KYK odalarında paylaşılan başka bir TikTok videosu da paylaşıldı. KYK eleme gecesi heyecanı izleyenleri güldürdü.

Yemek günlüklerini paylaşan Kübra Ayça adlı kullanıcı eve söylediği kahvaltı videosunu paylaştı.

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Kahvaltı videosuna gelen bazı yorumlar 👇

Kahvaltı videosuna gelen bazı yorumlar 👇

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TikTok'un yeni akımı olan 'kule oyunu' videolarını da bu hafta çok fazla izledik

Oyunun ayrıntıları için bu içeriğe bakabilirsiniz👇

Hindistan'taki sokak lezzetlerini dublaj yaparak paylaşan @hintlilerinhayat20 adlı kullanıcı son videosuyla birçok yorum aldı.

İzleyiciler'in videoya tepkileri👇

İzleyiciler'in videoya tepkileri👇

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Son zamanların en popüler isimlerinden olan Yakışıklı Güvenlik, Doğu Demirkol'un yeni filmi 'Yaşam Koçu'nun galasına katıldı.

Videolarını izlerken hepimizin yüzünü güldüren @dedemvebenn hesabı, yeni dans videosuyla içimizi ısıtmaya devam ediyor.

"Nereli olduğunu nereli olduğunu söylemeden anlatır mısın?" sorusuna gelen cevaplar hepimizi güldürdü.

İlk kişi sizce nereli? Siz bilebildiniz mi? Gelin yorumlarda buluşalım.

İlk kişi sizce nereli? Siz bilebildiniz mi? Gelin yorumlarda buluşalım.
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