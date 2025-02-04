Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Üretilen İki Ürün İçin Toplatılma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı bir süredir her alanda incelemelerini artırdı. Sık sık yasaklı ürün listesini güncelleyen bakanlık gıda ürünleri için önemli aşamalar kaydetti. Bakanlığın denetimine oyuncak ve giyim sektörü de takıldı. Özellikle çocuklara yönelik ürünler yoğun bir inceleme altında. Bu incelemelerde iki üründe daha uygunsuzluk tespit edildi.

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