Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Üretilen İki Ürün İçin Toplatılma Kararı Aldı
Ticaret Bakanlığı Çocuklar İçin Üretilen İki Ürün İçin Toplatılma Kararı Aldı
Ticaret Bakanlığı bir süredir her alanda incelemelerini artırdı. Sık sık yasaklı ürün listesini güncelleyen bakanlık gıda ürünleri için önemli aşamalar kaydetti. Bakanlığın denetimine oyuncak ve giyim sektörü de takıldı. Özellikle çocuklara yönelik ürünler yoğun bir inceleme altında. Bu incelemelerde iki üründe daha uygunsuzluk tespit edildi.
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Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerle sık sık yasaklı ürün listesini güncelliyor. Bu kez listede çocuk ürünleri de var.
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Bakanlık bir oyuncak ve bir giyim ürünü için velileri uyardı ve ürünler için toplatma kararı aldı.
Yapılan denetimler sonucunda La Mabella markalı "pul payetli kız çocuk elbisesi" ve "ok atan tabanca" isimli ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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