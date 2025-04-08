THY ve AJet'ten Seyahat Planı Değişen Yolculara İlk 24 Saatte Kesintisiz Bilet İade İmkanı
THY ve AJet'ten Seyahat Planı Değişen Yolculara İlk 24 Saatte Kesintisiz Bilet İade İmkanı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIE-qIUSx...
Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, seyahat planlarını değiştiren yolcularına büyük kolaylık sağlamak için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında, her iki şirketin internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek. Böylece yolcular planlarında değişiklik yaparken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan biletlerini iade edebilecek.
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Türk Hava Yolları (THY) ve AJet'in web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek.
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Türk Hava Yolları'na ait AJet'in açıklaması ise şöyle:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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