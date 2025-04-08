THY ve AJet'ten Seyahat Planı Değişen Yolculara İlk 24 Saatte Kesintisiz Bilet İade İmkanı

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, seyahat planlarını değiştiren yolcularına büyük kolaylık sağlamak için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında, her iki şirketin internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek. Böylece yolcular planlarında değişiklik yaparken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan biletlerini iade edebilecek.