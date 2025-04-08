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THY ve AJet'ten Seyahat Planı Değişen Yolculara İlk 24 Saatte Kesintisiz Bilet İade İmkanı

THY ve AJet'ten Seyahat Planı Değişen Yolculara İlk 24 Saatte Kesintisiz Bilet İade İmkanı

Türk Hava Yolları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 17:54

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, seyahat planlarını değiştiren yolcularına büyük kolaylık sağlamak için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında, her iki şirketin internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek. Böylece yolcular planlarında değişiklik yaparken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan biletlerini iade edebilecek.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIE-qIUSx...
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Türk Hava Yolları (THY) ve AJet'in web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek.

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet'in web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek.

THY'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, alınan biletler ilk 24 saat içinde kesintisiz olarak iade edilebilecek. Bu sayede seyahat planlarını değiştiren müşterilerin olumsuz etkilenmesi engellenmiş olacak.

Duyuruda, 'Seyahat planınız kesin değilse içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz.' ifadesine yer verildi.

Türk Hava Yolları'na ait AJet'in açıklaması ise şöyle:

Türk Hava Yolları'na ait AJet'in açıklaması ise şöyle:

'Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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