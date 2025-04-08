Ahmet Davutoğlu'nun Özgür Özel ile Basın Toplantısı Sırasında Sarışın Görünmesinin Sırrı Aydınlandı

Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezinde görüşmesinin ardından enteresan bir olay yaşandı. İkilinin ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Ahmet Davutoğlu ışıkların azizliğine uğradı ve ekranlara sarışın olarak yansıdı.