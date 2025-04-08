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Ahmet Davutoğlu'nun Özgür Özel ile Basın Toplantısı Sırasında Sarışın Görünmesinin Sırrı Aydınlandı

Ahmet Davutoğlu'nun Özgür Özel ile Basın Toplantısı Sırasında Sarışın Görünmesinin Sırrı Aydınlandı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.04.2025 - 15:33

Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezinde görüşmesinin ardından enteresan bir olay yaşandı. İkilinin ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Ahmet Davutoğlu ışıkların azizliğine uğradı ve ekranlara sarışın olarak yansıdı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İkili görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fakat bu haberin konusu basın toplantısında konuşulanlar değil, Ahmet Davutoğlu'nun ışıkların azizliğine uğraması.

Davutoğlu ekranlarda konuşurken kendisine yansıtılan ışıklar sebebiyle anlık da olsa sarışın bir görünüm kazandı.

Davutoğlu ekranlarda konuşurken kendisine yansıtılan ışıklar sebebiyle anlık da olsa sarışın bir görünüm kazandı.

Tabii sosyal medya bu anı kesinlikle kaçırmadı.

Ahmet Davutoğlu'nun sarışın görünümü bir anda sosyal medyada olay oldu

Ahmet Davutoğlu'nun sarışın görünümü bir anda sosyal medyada olay oldu

Ve ilginç tepkilerin de arkası kesilmedi 👇

Ve ilginç tepkilerin de arkası kesilmedi 👇

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Başka bir açıdan bakıldığında Ahmet Davutoğlu'nun saçlarının normal hali görülebiliyor.

Başka bir açıdan bakıldığında Ahmet Davutoğlu'nun saçlarının normal hali görülebiliyor.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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