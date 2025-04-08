Ahmet Davutoğlu'nun Özgür Özel ile Basın Toplantısı Sırasında Sarışın Görünmesinin Sırrı Aydınlandı
Ahmet Davutoğlu'nun Özgür Özel ile Basın Toplantısı Sırasında Sarışın Görünmesinin Sırrı Aydınlandı
Özgür Özel ve Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezinde görüşmesinin ardından enteresan bir olay yaşandı. İkilinin ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Ahmet Davutoğlu ışıkların azizliğine uğradı ve ekranlara sarışın olarak yansıdı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
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Davutoğlu ekranlarda konuşurken kendisine yansıtılan ışıklar sebebiyle anlık da olsa sarışın bir görünüm kazandı.
Ahmet Davutoğlu'nun sarışın görünümü bir anda sosyal medyada olay oldu
Ve ilginç tepkilerin de arkası kesilmedi 👇
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Başka bir açıdan bakıldığında Ahmet Davutoğlu'nun saçlarının normal hali görülebiliyor.
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