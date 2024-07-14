Thomas Matthew Crooks Kimdir? Trump Suikastçisinin Matematik ve Bilim Girişimi Ödüllü Olduğu Ortaya Çıktı
Thomas Matthew Crooks Kimdir? Trump Suikastçisinin Matematik ve Bilim Girişimi Ödüllü Olduğu Ortaya Çıktı
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin kimliğini açıkladı. Peki Thomas Matthew Kimdir? Thomas Matthew Crooks Kaç Yaşında?
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Başkan Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingde yapılan saldırı girişimiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. ABD basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve şahsın olay yerinde öldürüldüğünü duyurdu.
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Tüm dünyanın gündemine oturan saldırı girişimini Thomas Matthew Crooks'ın yaptığı açıklandı.
Saldırgan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 8 el ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilerek ölü ele geçirildi.
Saldırının yaklaşık 130 metre kadar uzaklıktaki bir binanın çatısından gerçekleştiği öğrenildi.
FBI, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın, neden bu saldırıyı gerçekleştirdiğine dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, saldırganın motivasyonunu ve olası bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.
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Thomas Matthew Crooks Kimdir?
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