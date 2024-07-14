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Thomas Matthew Crooks Kimdir? Trump Suikastçisinin Matematik ve Bilim Girişimi Ödüllü Olduğu Ortaya Çıktı

Thomas Matthew Crooks Kimdir? Trump Suikastçisinin Matematik ve Bilim Girişimi Ödüllü Olduğu Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 10:08 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 11:38

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin kimliğini açıkladı. Peki Thomas Matthew Kimdir? Thomas Matthew Crooks Kaç Yaşında?

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Başkan Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingde yapılan saldırı girişimiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. ABD basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve şahsın olay yerinde öldürüldüğünü duyurdu.

Başkan Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingde yapılan saldırı girişimiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. ABD basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve şahsın olay yerinde öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırı anını izlemeyenler için buyrun içeriğimiz👇

Tüm dünyanın gündemine oturan saldırı girişimini Thomas Matthew Crooks'ın yaptığı açıklandı.

Tüm dünyanın gündemine oturan saldırı girişimini Thomas Matthew Crooks'ın yaptığı açıklandı.

Saldırgan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 8 el ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilerek ölü ele geçirildi.

Saldırgan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 8 el ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilerek ölü ele geçirildi.

Saldırının yaklaşık 130 metre kadar uzaklıktaki bir binanın çatısından gerçekleştiği öğrenildi.

Saldırının yaklaşık 130 metre kadar uzaklıktaki bir binanın çatısından gerçekleştiği öğrenildi.

FBI, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın, neden bu saldırıyı gerçekleştirdiğine dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, saldırganın motivasyonunu ve olası bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.

FBI, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın, neden bu saldırıyı gerçekleştirdiğine dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, saldırganın motivasyonunu ve olası bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.
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Thomas Matthew Crooks Kimdir?

Thomas Matthew Crooks Kimdir?

Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken, CNN'de yer alan bilgiye göre 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Crooks'a akademik başarılarından dolayı Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü verildi.

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