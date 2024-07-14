Thomas Matthew Crooks Kimdir? Trump Suikastçisinin Matematik ve Bilim Girişimi Ödüllü Olduğu Ortaya Çıktı

Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken, CNN'de yer alan bilgiye göre 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Crooks'a akademik başarılarından dolayı Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü verildi.