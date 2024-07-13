Trump'tan Kennedy'e: Dünya Siyasi Tarihindeki Lider Suikastları
Trump'tan Kennedy'e: Dünya Siyasi Tarihindeki Lider Suikastları
Donald Trump'a düzenlenen silahlı saldırı siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi. Yakın geçmişte John F. Kennedy'den Kral Faysal'a, Benazir Butto'dan İzak Rabin'e pek çok lider suikasta uğradı. Bu suikastlar, ülkelerin hatta bölgelerin geleceğini derinden etkiledi. En son Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe bir silahlı suikast sonucu öldürülmüştü.Türkiye'de de eski başbakan Bülent Ecevit ve Turgut Özal'ın da yer aldığı birçok lidere suikast girişimi düzenlendi.
İşte Trump'a düzenlenen saldırının hatırlattığı yakın tarihteki siyasi suikastlar...
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John F. Kennedy
Kral Faysal
Park Chung-hee
Enver Sedat
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İndira Gandi
Olof Palme
İzak Rabin
Refik Hariri
Benazir Butto
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Jovenel Moise
Ecevit ve Özal'a suikast girişimleri
Son olarak Donald Trump
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