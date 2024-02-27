The Witcher 3'ü Özleyenler Buraya: Oyunu Daha da Güzelleştiren Bir Mod Sayesinde Görsellik Arşa Çıkıyor!
The Witcher 3'ü Özleyenler Buraya: Oyunu Daha da Güzelleştiren Bir Mod Sayesinde Görsellik Arşa Çıkıyor!
The Witcher 3: Wild Hunt şüphesiz oyun tarihinin en iyi yapımlarından birisi. Hatta geçtiğimiz sene görselliğini güncelleyen ve Next Gen yaması getiren oyunun üstüne yapılan bu mod sayesinde artık daha gerçekçi grafiklere erişebiliyoruz. Anlaşıldı, oyunu bir kere daha bitireceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
The Witcher 3: Wild Hunt resmen peşimizi bırakmıyor!
The Witcher 3 HD Reworked Project!
Yakın bir zamanda ise The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition gelecek.
HD Reworked Project NextGen'in ne zaman çıkacağı belli değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda