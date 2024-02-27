The Witcher 3'ü Özleyenler Buraya: Oyunu Daha da Güzelleştiren Bir Mod Sayesinde Görsellik Arşa Çıkıyor!

2015 yılında çıkan ve şüphesiz oyun tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen The Witcher 3: Wild Hunt için yapılan modların ardı arkası kesilmiyor. Oyun zaten en güncel grafik sürümüne geçmişti ancak yeni bir mod sayesinde bunu daha da ileriye taşımak artık sizin elinizde olacak.