Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Witcher 3'ü Özleyenler Buraya: Oyunu Daha da Güzelleştiren Bir Mod Sayesinde Görsellik Arşa Çıkıyor!

The Witcher 3'ü Özleyenler Buraya: Oyunu Daha da Güzelleştiren Bir Mod Sayesinde Görsellik Arşa Çıkıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 11:01

The Witcher 3: Wild Hunt şüphesiz oyun tarihinin en iyi yapımlarından birisi. Hatta geçtiğimiz sene görselliğini güncelleyen ve Next Gen yaması getiren oyunun üstüne yapılan bu mod sayesinde artık daha gerçekçi grafiklere erişebiliyoruz. Anlaşıldı, oyunu bir kere daha bitireceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

The Witcher 3: Wild Hunt resmen peşimizi bırakmıyor!

The Witcher 3: Wild Hunt resmen peşimizi bırakmıyor!

2015 yılında çıkan ve şüphesiz oyun tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen The Witcher 3: Wild Hunt için yapılan modların ardı arkası kesilmiyor. Oyun zaten en güncel grafik sürümüne geçmişti ancak yeni bir mod sayesinde bunu daha da ileriye taşımak artık sizin elinizde olacak.

The Witcher 3 HD Reworked Project!

The Witcher 3 HD Reworked Project!

Bu mod sayesinde zaten Next Gen sürümüyle güncelleştirilmiş olan The Witcher 3'ü daha da yüksek bir kalitede oynama şansına erişeceğiz. Modun yapımcısı Halk Hogan PL, üzerinde çalıştığı modun ilk sürümlerinden birisini Nexus Mods sitesine yüklemiş durumda.

Yakın bir zamanda ise The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition gelecek.

HD Reworked Project NextGen'in ne zaman çıkacağı belli değil.

HD Reworked Project NextGen'in ne zaman çıkacağı belli değil.

Modun yeni sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak halihazırda oynanabilen sürümünü Nexus Mods üzerinden bulabilirsiniz. Buradan siteye giderek şimdilik indirilebilir son sürümü oyuna kurarak daha güncel görselliğe kavuşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?