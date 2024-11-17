The Terminal Filmi Gerçek Oldu: 70 Yaşındaki Rus Kadın, 1,5 Aydır İstanbul Havalimanı'nda Kalıyor!

Rusya'ya dönmek isteyen ancak Ukrayna vatandaşı olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmayan 70 yaşındaki kadın, bir aydan fazla süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyor. Bikmukhametova, havalimanı çalışanlarının yardımıyla giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalıyor. Kadının yaşadıkları sosyal medyada ünlü oyuncu Tom Hanks'in 'The Terminal' filmine benzetildi. Film, ABD'ye girişi reddedilince New York'un John F. Kennedy Havaalanı terminalinde mahsur kalan ve aynı zamanda bir askeri darbe nedeniyle memleketine dönemeyen Doğu Avrupalı bir adamı konu alıyordu.