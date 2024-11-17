The Terminal Filmi Gerçek Oldu: 70 Yaşındaki Rus Kadın, 1,5 Aydır İstanbul Havalimanı'nda Kalıyor!
The Terminal Filmi Gerçek Oldu: 70 Yaşındaki Rus Kadın, 1,5 Aydır İstanbul Havalimanı'nda Kalıyor!
Rusya'ya dönmek isteyen ancak Ukrayna vatandaşı olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmayan 70 yaşındaki kadın, bir aydan fazla süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyor. Bikmukhametova, havalimanı çalışanlarının yardımıyla giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalıyor. Kadının yaşadıkları sosyal medyada ünlü oyuncu Tom Hanks'in 'The Terminal' filmine benzetildi. Film, ABD'ye girişi reddedilince New York'un John F. Kennedy Havaalanı terminalinde mahsur kalan ve aynı zamanda bir askeri darbe nedeniyle memleketine dönemeyen Doğu Avrupalı bir adamı konu alıyordu.
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Tatar uyruklu 70 yaşındaki Bikmukhametova, Ukrayna'dan Rusya'ya dönmek isterken, Ukrayna vatandaşı olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmadı ve bir aydan fazla süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyor. Bikmukhametova, Rusya'nın Ryazan kentindeki ailesine kavuşmak istediğini belirtti.
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1954 yılında SSCB döneminde Ryazan'da doğan Bikmukhametova, SSCB'nin dağılmasıyla Ukrayna vatandaşı oldu. Eşi Ukrayna ordusundan istifa edip Rusya'ya yerleştikten sonra Bikmukhametova da ailesiyle Rusya'ya taşındı ancak Ukrayna pasaportunu değiştirmedi.
Bikmukhametova, Ukrayna'da aldığı konutun belgelerini teslim etmek için İstanbul üzerinden Ukrayna'ya gitti. İşlerini tamamladıktan sonra tekrar İstanbul üzerinden Rusya'ya gitmek istedi ancak Moskova'da Ukrayna vatandaşı olduğu için ülkeye giriş izni verilmedi ve Türkiye'ye geri gönderildi.
9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalan Bikmukhametova, havalimanı çalışanlarının yardımıyla giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalıyor. Valizini, çantasını ve diğer eşyalarını yanından ayırmayan Bikmukhametova, yetkililerden Rusya'ya dönmesine izin verilmesini bekliyor.
Kadının yaşadıkları sosyal medyada ünlü oyuncu Tom Hanks'in 'The Terminal' filmine benzetildi. Film, ABD'ye girişi reddedilince New York'un John F. Kennedy Havaalanı terminalinde mahsur kalan ve aynı zamanda bir askeri darbe nedeniyle memleketine dönemeyen Doğu Avrupalı bir adamı konu alıyordu.
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