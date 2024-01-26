The Callisto Protocol'ün Geliştiricisi Striking Distance Yeni Bir Oyun Geliştiriyor: Unreal Engine 5 Modelli!
The Callisto Protocol'ün Geliştiricisi Striking Distance Yeni Bir Oyun Geliştiriyor: Unreal Engine 5 Modelli!
The Callisto Protocol'ün geliştiricisi Striking Distance Studios birbirinden farklı iş ilanları açarak yeni bir oyun geliştirmeye doğru ilk adımlarını atmış. Ortaya çıkan haberlere göre Unreal Engine 5 motoru kullanılacakmış. Bizi güzel şeyler bekliyor olabilir!
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Dead Space tarzı bir oyun geliştirmişlerdi.
Striking Distance Studios artık yeni bir maceraya yelken açıyor.
9 farklı iş ilanı açılmış durumda.
Nasıl bir yapım olacağı bilinmiyor ancak korku oyunu olma olasılığı yüksek.
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