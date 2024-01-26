The Callisto Protocol'ün Geliştiricisi Striking Distance Yeni Bir Oyun Geliştiriyor: Unreal Engine 5 Modelli!

Yazılanlara göre henüz duyurulmamış ve Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen bir oyun için 9 farklı iş ilanı açılmış durumda. 'En dinamik ve ilgi çekici oyuncu ve düşman deneyimlerini' yaratacak bir bir animatör dahil farklı pozisyonlarda iş ilanları mevcut.