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The Callisto Protocol'ün Geliştiricisi Striking Distance Yeni Bir Oyun Geliştiriyor: Unreal Engine 5 Modelli!

The Callisto Protocol'ün Geliştiricisi Striking Distance Yeni Bir Oyun Geliştiriyor: Unreal Engine 5 Modelli!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 20:11

The Callisto Protocol'ün geliştiricisi Striking Distance Studios birbirinden farklı iş ilanları açarak yeni bir oyun geliştirmeye doğru ilk adımlarını atmış. Ortaya çıkan haberlere göre Unreal Engine 5 motoru kullanılacakmış. Bizi güzel şeyler bekliyor olabilir!

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Dead Space tarzı bir oyun geliştirmişlerdi.

Dead Space tarzı bir oyun geliştirmişlerdi.

Zaten şirkette çalışan çoğu kişi daha önce Dead Space serisinde çalışmış kişilerdi. Bilim Kurgu ve korku temelli bir yapım olan The Callisto Protocol, oyuncular tarafından ortalama bir oyun olarak gösterilmişti.

Striking Distance Studios artık yeni bir maceraya yelken açıyor.

Striking Distance Studios artık yeni bir maceraya yelken açıyor.

X platformu üzerinde MauroNL ismiyle tanınan video oyun analisti, stüdyonun 9 farklı iş ilanı açtığını belirterek Unreal Engine 5 motorlu yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını vurguluyor. The Callisto Protocol'ün başarısız olarak gösterilmesinden sonra firmanın CEO'su istifa etmiş ve farklı bir yola girildiği açıklanmıştı.

9 farklı iş ilanı açılmış durumda.

9 farklı iş ilanı açılmış durumda.
twitter.com

Yazılanlara göre henüz duyurulmamış ve Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen bir oyun için 9 farklı iş ilanı açılmış durumda. 'En dinamik ve ilgi çekici oyuncu ve düşman deneyimlerini' yaratacak bir bir animatör dahil farklı pozisyonlarda iş ilanları mevcut.

Nasıl bir yapım olacağı bilinmiyor ancak korku oyunu olma olasılığı yüksek.

Nasıl bir yapım olacağı bilinmiyor ancak korku oyunu olma olasılığı yüksek.

Çünkü firma içerisinde çalışanlar genellikle korku-gerilim temalı işlerle tanınıyor. The Callisto Protocol'de her ne kadar başarısız olarak lanse edilse bile bu türden bir oyundu. Bakalım önümüzdeki dönemlerde bizleri neler bekliyor olacak.

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