PlayStation Özel Oyunu Olan Horizon Forbidden West PC İçin Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı!
PlayStation Özel Oyunu Olan Horizon Forbidden West PC İçin Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı!
PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam ediyor. Daha önce God of War, The Last of Us, Days Gone gibi büyük oyunları bilgisayar için getirmişlerdi. Bu yılın ilk PC portu ise geçtiğimiz yıl çıkan Horizon Forbidden West olacak.
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Horizon Forbidden West Complete Edition, 21 Mart'ta PC için çıkacak!
Ne anlatıyor bu Forbidden West?
Forbidden West, grafikleri ile göz kamaştırıyor.
PC için birçok teknik detay da oyun ile birlikte gelecek.
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