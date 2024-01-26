PlayStation Özel Oyunu Olan Horizon Forbidden West PC İçin Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı!

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu yapımda, robotlar dünyayı sarmış, tehlikeler ise kol gezmekte. Biz de ana karakterimiz Aloy ile birlikte bu düzeni bozma ve dünyayı kurtarma yolunda bir maceraya atılıyoruz. Forbidden West'in hikâyesini anlamak ve tam anlamıyla keyif almak isteyenler için ilk oyunu oynamalarını veya hikâyesine göz atmalarını tavsiye ediyorum.