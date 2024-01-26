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PlayStation Özel Oyunu Olan Horizon Forbidden West PC İçin Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı!

PlayStation Özel Oyunu Olan Horizon Forbidden West PC İçin Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 08:01

PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam ediyor. Daha önce God of War, The Last of Us, Days Gone gibi büyük oyunları bilgisayar için getirmişlerdi. Bu yılın ilk PC portu ise geçtiğimiz yıl çıkan Horizon Forbidden West olacak.

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Horizon Forbidden West Complete Edition, 21 Mart'ta PC için çıkacak!

Ne anlatıyor bu Forbidden West?

Ne anlatıyor bu Forbidden West?

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu yapımda, robotlar dünyayı sarmış, tehlikeler ise kol gezmekte. Biz de ana karakterimiz Aloy ile birlikte bu düzeni bozma ve dünyayı kurtarma yolunda bir maceraya atılıyoruz. Forbidden West'in hikâyesini anlamak ve tam anlamıyla keyif almak isteyenler için ilk oyunu oynamalarını veya hikâyesine göz atmalarını tavsiye ediyorum.

Forbidden West, grafikleri ile göz kamaştırıyor.

Forbidden West, grafikleri ile göz kamaştırıyor.

Oyunun en güçlü yanı şüphesiz grafikleri. Forbidden West'i oynarken kendinizi sıklıkla bir köşede durup, eşsiz manzaraları izlerken bulacaksınız. Oyunun renk paleti ve canlı dünyası da sizleri içine çekecektir. Her ne kadar kıyamet sonrası dünyada geçen bir oyunu olsa da...

PC için birçok teknik detay da oyun ile birlikte gelecek.

PC için birçok teknik detay da oyun ile birlikte gelecek.

PC sürümü ile birlikte oyuna DLSS, FSR ve geniş ekran desteği gibi seçenekler eklenecek. Kare sınırlaması da PC sürümü ile birlikte kalkmış durumda. Bunun yanında Dualsense özellikleri PC'de kullanılabilecek.

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